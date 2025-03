Oppositie uit onvrede over nieuwe regels vraagstelling: “Dit is een duidelijke schending van het vraagrecht”

Raadsleden die een vraag willen stellen tijdens de varia op de gemeenteraad in De Panne moeten dat voortaan verplicht 18 dagen vooraf doen. De voorzitter beslist of de vraag dan mag gesteld worden. “Dit is een schending van het vraagrecht”, fulmineerde Hanne Blieck. Haar partij Kracht!g stapte samen met raadslid Arne Debaeke (Team 8660) uit onvrede vroegtijdig op tijdens de gemeenteraad.

De stemming over het aangepaste huishoudelijk reglement tijdens de gemeenteraad zorgde voor discussie. Enerzijds was er onvrede over het feit dat dossiers van de gemeenteraad niet meer afgedrukt worden, anderzijds kon de oppositie de nieuwe regeling over het stellen van vragen in de varia niet appreciëren.

“De oppositie is verplicht om 18 dagen voor de gemeenteraad al haar vragen voor te leggen aan de meerderheid. De gemeenteraadsvoorzitter kiest of de vraag gesteld mag worden”, reageert Hanne Blieck (Kracht!g). Samen met partijgenote Sabine Van der Maelen en oppositieraadslid Arne Debaeke stapte ze na de goedkeuring, meerderheid tegen minderheid, op tijdens de gemeenteraad. “De voorzitter is dus een filter om lastige vragen niet te laten voorkomen. Acht dagen later krijgen we inzicht in de punten die op de agenda van de gemeenteraad staan. Dringende vragen mogen we ook pas op de zitting stellen als de voorzitter ze ontvankelijk verklaart. Dat is een schending van het vraagrecht. Het huishoudelijk reglement mag niet verhinderen dat de raadsleden hun democratische taak kunnen uitoefenen. Op die manier wordt de oppositie monddood gemaakt. Dit is niet de manier waarop wij aan politiek willen doen.”

De actie van Kracht!g en Team 8660 kon op weinig begrip rekenen van meerderheidspartij Het ActiePlan. Schepen Nicolas Luyssen omschrijft hun actie als ‘theatraal drama’. Hij schaart zich achter de reactie van burgemeester Wim Janssens: “Het is onbegrijpelijk dat een deel van de oppositie de zitting heeft verlaten. De nieuwe regels zijn er net om het debat beter te maken. We zijn niet de enige gemeente die zo werkt.”

Antwoord

“Alle vragen moeten vooraf schriftelijk gesteld worden, zodat we een antwoord kunnen voorbereiden en het debat op de gemeenteraad kan plaatsvinden. Alleen zo kunnen we juiste informatie geven en wordt de vraag ook meteen beantwoord. Als gemeenteraadslid moet je je huiswerk maken en kan je niet zomaar tijdens de zitting een vraag ‘uitvinden’. Vragen stellen over de agendapunten van de gemeenteraad kan natuurlijk wel nog, die hoeven vooral niet doorgestuurd worden. Het gaat enkel om die in de varia. En dossiers van de gemeenteraad afdrukken, zoals een aantal oppositieraadsleden vroeg, doen we al een paar jaar niet meer. We zijn al lang volledig gedigitaliseerd.”

De derde oppositiepartij in De Panne, Voluit, stemde ook tegen het huishoudelijk reglement, maar verliet de zitting niet. “We vinden het beter om in dialoog te gaan, dan om weg te lopen”, reageert Ann Woestijn. (GUS)