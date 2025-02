Oppositie uit kritiek op nieuwe voetweg die grasplein Jeugdeiland opsplitst: “Plannen zijn niet eens definitief”

Het stadsbestuur wil bij het Jeugdcentrum de voetweg langs de Gaverbeek heraanleggen. Maar de nieuwe kronkelt een stuk verder van de beek en splitst het grote grasplein op. “Dit past binnen de Jeugdeiland-visie van Leiedal”, klinkt het. Maar de oppositie uit felle kritiek op dat idee. “Leiedal heeft nog geen definitief ontwerp voor deze site. Het is erg vreemd om daar nu al een nieuwe voetweg aan te leggen zonder duidelijke toekomstplannen. Dit kunnen wij niet goedkeuren.”

Intercommunale Leiedal heeft al jaren een visie over het opwaarderen en toegankelijker maken van de Gaverbeek. In Waregem werd de ingang van de hippodroom al vernieuwd. Eind dit jaar start deel twee: langs de Zuiderlaan wordt de Gaverbeek opengelegd ter hoogte van de hippodroom, over een lengte van 180 meter. Daar zit de beek nu nog in een koker onder de grond. Ernaast komt een wandeltraject verbonden aan woonwijk Het Spei.

Ook het Jeugdeiland – de site rond het Jeugdcentrum – moet op termijn een transformatie ondergaan. Er bestaat een visie, maar een uitgewerkt dossier is er op vandaag nog niet. Het stadsbestuur wil er nu wel al een nieuwe voetweg aanleggen. “Het huidige wandel- en fietspad langs de Gaverbeek ligt er slecht bij. We willen dat volledig openbreken en een nieuwe voetweg in halfverharding aanleggen”, vertelt schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V).

“Onnodige kosten”

Het nieuwe pad komt wel een pak verder van de beek, overeenstemmend met de nieuwe Gaverbeek-visie. Maar op die manier wordt het grote grasveld in twee gesplitst. Dat leidde op de gemeenteraad tot heel wat vragen en kritiek. “Het paadje wordt aangelegd op basis van plannen die niet definitief zijn”, reageerde oppositieraadslid Sabine Balliere (N-VA). “We hopen dat het project dus geen grote wijzigingen ondergaat, anders moeten onze burgers en ondernemers opdraaien voor onnodige kosten.”

Het voorstel zette ook kwaad bloed bij Simon Wemel (Groen). “Ik vraag opnieuw wat meer respect voor ons raadswerk. Wij kunnen dit met alle goede wil van de wereld niet goedkeuren aangezien we de plannen op lange termijn niet kennen. Op zondag breng ik mijn dochter daar naar de Chiro, dan krijg ik als raadslid vragen over die voetweg. Het enige dat ik kan antwoorden is dat die kronkel daar wordt aangelegd omdat men plannen heeft met de site. Op die manier staan we voor schut.”

“Ik hoor van de leidingsploeg dat er ook geen overleg is met de Chiro, nochtans is jeugdschepen Margot Desmet daar volwassenbegeleider. Zij vermoeden dat er dan een nieuw grasveld komt op de plaats van hun oude gebouwen, maar tasten dus net als ons in het duister.”

Voetbaltornooi

Desmet (CD&V) antwoordde dat alle partijen betrokken werden. “De plannen bestaan al lang en de leidingsploegen veranderen, daardoor verloopt de kennisoverdracht niet ideaal. We zullen in de toekomst alvast alle partners blijven betrekken.”

Ook Johan Vanhove van Team Waregem had liever over concrete plannen gestemd, en ijverde voor een open transparantie met alle verenigingen op de site. Vlaams Belang schaarde zich evenzeer achter de reacties van de collega’s. “Er vinden daar trouwens jaarlijks voetbaltornooien plaats. Door die nieuwe voetweg verliest de organisatie twee van de vijf velden. Voor hen zou dan een alternatief gezocht moeten worden.”

Helling creëren

Gemeenteraadsvoorzitter Kristof Chanterie (CD&V) sloot het punt na veel discussie af. “Als ik het mij goed herinner loopt die nieuwe voetweg als een kronkel door het grasveld om naar de Gaverbeek toe een lichte helling te creëren, voor een beter contact en een mooier geheel.” Op termijn komt volgens de huidige visie aan de overkant van het water nog een fietspad.

Het ontwerp en de plaatsingsprocedure van de voetweg werden goedgekeurd door CD&V en N-VA. Vlaams Belang en Team Waregem onthielden zich bij de stemming. Groen stemde tegen.