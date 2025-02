Oppositie trekt aan de alarmbel over laadpalen in Middelkerke: “Groot tekort en tarieven buitensporig hoog”

Gemeenteraadslid Johan Töpke (RESPECT) trok tijdens de gemeenteraad aan de alarmbel over het tekort aan laadpalen in Middelkerke, vooral tijdens piekperiodes. Hij hekelde niet alleen het lage aantal laadpunten, maar ook de hoge tarieven van de bestaande infrastructuur. Schepen van Mobiliteit en Parkeren Marc Descheemaecker (NV-A) wees op de inspanningen van de gemeente en het Vlaams Gewest.

“Middelkerke dreigt een knelpuntgemeente te worden voor elektrische rijders, vooral tijdens weekends en vakantieperiodes,” aldus Johan Töpke. “Uit recente cijfers blijkt dat Middelkerke tot 70% minder laadpunten heeft dan het provinciaal gemiddelde. Waar andere kustgemeenten zoals De Panne, Nieuwpoort, Oostende en Knokke-Heist wél fors investeren, blijven wij achter.”

Volgens Töpke zijn er momenteel ongeveer 140 laadpunten in Middelkerke, wat 30% onder het provinciaal gemiddelde ligt van 10,3 laadpunten per 1.000 inwoners. “Tijdens piekmomenten halen we amper 3 laadpunten per 1.000 inwoners. Dat plaatst ons op het niveau van kleine landelijke gemeenten,” stelt hij. “De vraag is niet óf er iets moet gebeuren, maar wanneer.”

Daarnaast kaartte Töpke ook de hoge laadtarieven aan. “Het grootste laadpunt van Middelkerke, op de parking van sportpark Vita Krokodiel, blijft vaak onderbenut. De reden? De tarieven liggen hier tot 50% hoger dan elders aan de kust. Een volledige laadbeurt kan hier tot 40 euro kosten. Dit is niet langer houdbaar.”

Schepen Descheemaecker reageert

Schepen Marc Descheemaecker (NV-A) reageerde op de kritiek door te benadrukken dat de gemeente enkel bevoegd is voor laadpalen op het openbaar domein. “We werken intensief samen met het Vlaams Gewest. Momenteel staan er zo’n vijftig laadpalen op het publieke domein, en er zijn nog achttie in voorbereiding”, zegt hij.

De schepen wees erop dat laadpalen op privaat terrein, zoals aan het sportpark Vita Krokodiel, niet onder de gemeentelijke bevoegdheid vallen. “De prijszetting daar is volledig de verantwoordelijkheid van de uitbaters zelf. Wij kunnen daar als lokaal bestuur geen directe invloed op uitoefenen.”

Volgens Descheemaecker streeft Vlaanderen ernaar om tegen 2026 35.000 laadpunten te realiseren, waarbij de uitrol gebeurt door laadpaaloperator Total Energies. “Voor Middelkerke is een behoefte vastgesteld van 113 laadpalen op het openbaar domein. We hebben op strategische plaatsen laadpalen aangevraagd. Daarnaast kunnen inwoners met een elektrische wagen zelf een publieke laadpaal aanvragen via het e-loket van Vlaanderen.”

Wat betreft de tarieven op private laadpunten, benadrukt de schepen dat de marktwerking hier vrij is. “Eigenaren van semipublieke en private laadpalen bepalen zelf hun prijzen. Uiteraard zouden we graag zien dat die tarieven betaalbaar blijven, maar onze invloed daarop is beperkt. We blijven inzetten op de uitrol van publieke laadpalen en hopen dat ook private spelers hun verantwoordelijkheid nemen”, besluit Descheemaecker.