Oppositie stelt zich vragen na driedubbele moord in rusthuis: “Verrassend dat politiezone niet wist dat dader daar verbleef”

De driedubbele moord in woonzorgcentrum Mariaburcht zinderde nog na op de gemeenteraad van Dentergen, waar oppositiepartij Focus8720 enkele kritische vragen stelde aan de meerderheid. Zo wilde ze weten of de burgemeester op voorhand wist dat een man met een dergelijk profiel daar zou komen verblijven.

De gemeenteraad begon met een minuut stilte voor de drie slachtoffers die dader Aloïs D. er gemaakt heeft. Op het einde van de zitting had raadslid Joke Vandemaele (Focus8720) nog enkele prangende vragen naar aanleiding van de schokkende gebeurtenissen. “Was de burgemeester als hoofd van de politie op de hoogte gesteld dat er een persoon met zo’n profiel in het WZC zou verblijven? En zo ja, werd de politiezone hiervan ingelicht? Wat werd er bij de start van dit engagement afgesproken tussen de politie en het rusthuis om de veiligheid van de medebewoners en het personeel te waarborgen? Werd daar een risicoanalyse gemaakt en eventueel besproken om nadien een weloverwogen beslissing te maken? We betreuren toch dat de veiligheid van de gemeenschap op die manier danig op de proef werd gesteld.”

Tot slot vroeg de oppositiepartij hoe het komt dat de Kamer van Bescherming van de Maatschappij er zo lang over moet doen om een persoon met een dergelijk profiel al dan niet te interneren. “Krijgt de burgemeester daar zicht op en word u daar verder over geïnformeerd?”

Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) stelt dat hij op “geen enkele manier” op de hoogte werd gebracht over de aanwezigheid van Aloïs D. “Later heb ik wel vernomen dat dit in de krant zou hebben gestaan, maar dat is me toendertijd ontgaan”, zegt hij. “Wat uw andere vragen betreft: om deze toch wel ingrijpende gebeurtenissen in alle sereniteit te kunnen bespreken worden alle gemeenteraadsleden die dat wensen binnenkort uitgenodigd om in gesprek te gaan met de directie in het woonzorgcentrum. Daar zullen alle vragen en bezorgdheden beantwoord kunnen worden.”

“Staat genoteerd, maar we blijven het verrassend vinden dat de politiezone hier op voorhand niet van op de hoogte werd gebracht”, besluit Joke Vandemaele.