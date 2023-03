Oppositie pleit voor nieuw hoofd van technische dienst in Zonnebeke

Tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke vond de oppositie de aanstelling van een projectmanager voor de scholenbouw te duur. De oppositie opteert voor een nieuw diensthoofd van de technische dienst, maar daar ging bestuurspartij #Team8980 niet op in.

Tijdens deze legislatuur worden volgens het meerjarenplan de gemeentescholen van Zonnebeke en Geluveld uitgebreid. In Zonnebeke werd een extra stuk grond aangekocht voor de verdere ontwikkeling van GBS De Zonnebloem. Dit stuk bevindt zich aan de achterzijde van de school, waardoor er mogelijkheden zullen zijn voor parkeren, laden en lossen. Dit wordt een belangrijke toegang, omdat dit ook voor ouders en kinderen de veiligste toegang wordt. Op de lagere afdeling van GBS De Regenboog in Geluveld worden enkele gebouwen afgebroken omdat ze niet meer in goed staat zijn. Op die manier is er plaats voor nieuwe ruimtes die wel voldoen aan de huidige normen.

Vakkennis nodig

“Vorig jaar werd het bestek goedgekeurd en werd in het schepencollege een ontwerpteam aangesteld”, aldus schepen Jan Vandoolaeghe (#Team8980) op de gemeenteraad. “Om dergelijke projecten op te volgen en te leiden is heel wat vakspecifieke kennis vereist. Daarom wordt een externe partner aangesteld om de belangen van het gemeentebestuur te behartigen tijdens dit bouwproces, zowel op technisch als financieel vlak. Die zou naar schatting 200.000 à 210.000 euro kosten.”

Technische dienst

De oppositie was het daar niet mee eens. “Zeggen dat wij de kennis niet hebben, is ongepast”, reageerde raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak). “Vroeger volgde het diensthoofd van de technische dienst dergelijke werken op, maar in deze legislatuur plots niet meer. Hoe komt het dat we geen hoofd van de technische dienst meer hebben? Iedereen ziet dat de dienst vierkant draait. Met dat geld zou er zeker een diensthoofd aangesteld kunnen worden die de nodige kennis heeft. Wat na de gemeenteschool in Zonnebeke komen de werken in Geluveld, het landhuis… Telkens die som neertellen voor een manager is ongehoord. Privé zouden jullie dat zeker niet doen. Daarbij moet toch de architect de werken opvolgen?”

Ook raadslid William Doom (Lijst Passendale) vond dit veel te duur en raadslid Koen Descheemaeker (N-VA) stelde dat “geld van elke Zonnebekenaar verbrast wordt”. “Soms is 500 euro te veel, maar nu gaat het om 200.000.” Luk Hoflack stelde in een amendement voor de beslissing uit te stellen, maar dat werd door de meerderheid afgeketst.

Boudewijnpark

Bij de aanvang van de gemeenteraad had raadslid Koen Descheemaeker (N-VA) ook al de ongerustheid van de inwoners van de sociale woonwijk Boudewijnpark aangehaald. “Er worden 29 woningen afgebroken en de mensen zitten met duidelijke vrees. Ze zijn ongerust dat ze in 2024 weg moeten en stellen zich vragen. Sommige mensen kijken elke dag bang in hun brievenbus. De communicatie van De Mandel was erg scherp”, aldus Descheemaeker.

“Er worden woningen afgebroken en dat is normaal gezien de toestand”, aldus schepen van Sociale Zaken Joachim Jonckheere (#Team 8980). “De communicatie was echter anders. Ik begrijp de bezorgdheid. Maar we willen zorgen voor weinig commotie en een goede oplossing voor de inwoners die willen blijven en ook de anderen.”