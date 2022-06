Oppositie peilt naar toekomst site voormalige steenbakkerij

Vroeger was Oedelem een belangrijk centrum van kleiwinning. Dit werd gebruikt voor bouwmaterialen zoals bakstenen en dakpannen. Die tijd is lang voorbij en de laatste steenbakkerij, de Briguetteries et Tuileries d’Oedelem langs de Knesselarestraat, werd afgebroken met uitzondering van een gebouwtje waarin een beschermde armgasmotor staat te verkommeren.

Vanuit de oppositie kwam de vraag om een toekomstvisie te ontwikkelen voor deze site, waarbij erfgoed, cultuur en toerisme samen kunnen gaan. Schepen van Toerisme Jan Vanassche reageerde dat het idee om de site te ontsluiten niet nieuw is en er in het verleden al verschillende denkpistes zijn ontwikkeld door de vorige gemeentebesturen.

Groene long

“Telkens botste men op praktische bezwaren. Eén ervan is dat het grootste deel van het terrein privé-eigendom is. Een tweede probleem is dat de zone waar de klei uitgegraven werd eerst moet gesaneerd worden. De kleigroeve werd immers tot in de jaren ‘70 gebruikt als stortplaats voor allerhande afval. Er moet dus eerst een bodemonderzoek plaatsvinden”, aldus schepen Jan Vanassche (Groen).

Ook uit het recente overleg dat de gemeente had met de privé-eigenaren en alle betrokkenen zoals het Agentschap Natuur en Bos, OVAM en BOS+ over de toekomst van de site, kwam hetzelfde resultaat naar voor. De eigenaar moet eerst voldoen aan de saneringsverplichtingen, vooraleer hij die aan bijvoorbeeld de gemeente kan verkopen. “De gemeente is wel degelijk geïnteresseerd in de aankoop”, zegt Vanassche.

Erfgoed

Dit gebied zou een mooie groene long kunnen worden, dicht bij het centrum van Oedelem. Een deel zou dan bebost kunnen worden. Een ander obstakel voor het ontwikkelen van de site is het machinegebouw met de beschermde armgasmotor dat midden in het terrein ligt. De eigenaar moet zorg dragen voor dit stukje erfgoed, maar het gebouwtje en de installatie zijn in heel slechte staat. De afgebroken ringoven, de indrukwekkende droogloodsen en schoorsteen waren de beeldbepalende delen van de site en deze zijn jammer genoeg verdwenen. “Het is inderdaad goed dat de gemeente een concrete toekomstvisie ontwikkelt, maar dat zal dus pas in een volgende legislatuur mogelijk zijn.”

(Regi)