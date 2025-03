Oppositie over niet-benoeming Dumarey: “Dit is geen verrassing”

De grootste oppositiepartij van Oudenburg, CD&V+, zegt ‘niet verrast’ te zijn over de niet-benoeming van Anthony Dumarey. “Het is onbegrijpelijk dat Voor Oudenburg dit risico nam”, vindt fractieleider Peter Velle.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) maakte donderdag bekend dat ze aangewezen burgemeester Anthony Dumarey van Oudenburg niet zal benoemen. Crevits motiveert haar beslissing door te verwijzen naar een negatief advies van gouverneur Carl Decaluwé, die op zijn beurt verwijst naar de vernietigende audit door Audit Vlaanderen en een advies van de procureur-generaal. Dumarey kwam in januari 2022 in opspraak toen deze krant berichtte over verdachte vastgoedtransacties.

Voor Peter Velle, toenmalig en huidig fractieleider van oppositiepartij CD&V+, is de beslissing van Hilde Crevits geen verrassing. “Voor wie het reilen en zeilen in Oudenburg de laatste zes jaar volgde, zal de beslissing van de minister om de aangewezen burgemeester niet te benoemen niet zo’n grote verrassing zijn, ook al veroorzaakt die beslissing nu wellicht heel wat deining”, zegt Velle.

‘Altijd beleving’

CD&V+ wees de voorbije jaren meermaals op de pijnpunten op het vlak van deontologie en belangenvermenging. Nu aangewezen burgemeester Dumarey niet benoemd wordt omwille van precies die pijnpunten, verwijst Velle naar de slogan ‘Altijd Beleving’ van de stad Oudenburg. “Qua beleving kan wat vandaag gebeurt weer tellen”, sneert hij.

Dat de liberale partij van Anthony Dumarey, die ook voor Open VLD kandidaat was voor de provincieraad maar niet verkozen raakte, het risico genomen heeft om met een gecontesteerde lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober te trekken, begrijpt CD&V+ niet. “Het blijft onbegrijpelijk dat men dat al die jaren zomaar onder de mat veegde en het risico nam op wat vandaag nu effectief gebeurd is. Een circus, maar dan niet van het soort die wij graag zien of willen in meespelen”, klinkt het hard.