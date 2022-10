Oppositie over audit Francesco Vanderjeugd: “Dit doet de wenkbrauwen fronsen”

De conclusies van het onderzoek door Audit Vlaanderen naar verdachte vastgoedtransacties door burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) van Staden blijven in de gemeente voor beroering zorgen. “De zaken die ik erin lees, doen mijn wenkbrauwen fronsen”, zegt oppositieraadslid Bart Coopman (Westoan).

Vorige week maakte onze krant bekend dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) de gemeente Staden onder verscherpt toezicht stelt. Die maatregel neemt minister Somers naar aanleiding van het onderzoek van Audit Vlaanderen naar twee verdachte vastgoedtransacties door burgemeester Francesco Vanderjeugd. Uit meerdere goede bronnen vernam onze redactie dat Audit Vlaanderen daarin gewag maakt van belangenvermenging.

Uiterst bezorgd

Dat burgemeester Vanderjeugd zowel op zijn eigen sociale mediakanalen als in de media zijn handen in onschuld wast en stelt dat hij ‘altijd deontologisch en juridisch correct gehandeld heeft’, is de oppositie een doorn in het oog. Het auditrapport wordt volgende week donderdag behandeld in een geheim gedeelte van de gemeenteraad maar nu al roept de reactie van Francesco Vanderjeugd vragen op. “De verplichting tot geheimhouding verbiedt me om het over inhoudelijke elementen te hebben maar een grondige lezing van dit rapport stemt me uiterst bezorgd”, zegt oppositieraadslid Bart Coopman van Westoan.

Onzekere situatie

“De zaken die ik erin lees, doen mijn wenkbrauwen fronsen en lijken de eerste conclusies van de burgemeester toch tegen te spreken”, klinkt het verder. Raadslid Coopman benadrukt dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. “Het is aan het gerecht om verdere actie te ondernemen. Het is mijn hoop dat deze onzekere situatie niet te lang aansleept. In een periode vol uitdagingen moet een gemeentebestuur in alle sereniteit en op volle kracht kunnen werken. Met de huidige tenlasteleggingen is dit volgens mij niet het geval”, concludeert hij.

Openbare zitting

Bij N-VA, ook in de oppositie, vragen ze dat de audit besproken wordt in een openbare zitting. “Als de burgemeester in de media verklaart dat hij rotsvast overtuigd is van zijn gelijk inzake deontologie en zijn handelen inzake aankopen en verkopen van onroerend goed, gronden en panden, dan stellen wij voor dat de burgemeester de politieke moed aan de dag legt om het onderzoek van Audit Vlaanderen zelf toe te lichten in een openbare zitting. De veelvuldige aandacht in de media zorgt voor vragen bij de inwoners en zij verdienen transparantie. Een publiek figuur zoals een burgemeester is dat aan de bevolking verschuldigd”, zegt gemeenteraadslid Jan Depla.