Oppositie opnieuw kritisch voor aanpassing Beernemse begroting: “We wil zwemmen maar niet verdrinken”

Op de gemeenteraad van 17 december legde de meerderheid opnieuw een aanpassing aan de meerjarenplanning voor aan de raadsleden. Oppositiepartij N-VA deed wat het moet doen: oppositie voeren. Volgens hen wordt de rekening te veel doorgeschoven naar de volgende generatie.

De gestegen kostprijs van het nieuwe zwembad dat aan de Drogenbroodsite wordt gerealiseerd, is de voornaamste brok van de aanpassing in de meerjarenplanning. Voorts wordt een nieuwe raming voor de opbrengst van de personenbelasting geïntegreerd, alsook worden een aantal nieuwe initiatieven en wijzigingen aan bestaande initiatieven in de begroting ingeschreven. Vooral het eerste en grootste punt baart oppositiepartij N-VA zorgen. “N-VA wil zwemmen maar niet verdrinken”, klinkt het.

Tunnelvisie

Fractieleider Gijs Degrande (N-VA) blijft hameren op een samenwerking met andere gemeenten om de lasten en lusten van het nieuwe zwembad draaglijker te maken. “In 2019 heb ik gewaarschuwd voor de gevolgen van de tunnelvisie om het nieuwe zwembad koste wat het kost op eigen kracht te realiseren. Toen hebben we gewaarschuwd dat dit project veel meer zou kosten dan de 7,6 miljoen die men had voorzien, dat we ervan konden uitgaan dat dit bedrag nog meer zou oplopen én dat het een blok zou zijn op de investeringen voor onze gemeente.” Degrande stelt naar eigen zeggen vast dat andere projecten worden uitgesteld of gewijzigd om geld vrij te maken voor het zwembad.

“Concreet gaat het om het schrappen van het budget voor nieuwe voetpaden en woonstraten, het verminderen van studiekosten voor rioleringen die toch zullen moeten gebeuren, het schrappen van noodzakelijke investeringen voor het onderhoud van het patrimonium… om de boekhouding te doen kloppen.” N-VA hekelt in hun standpunt dat de meerderheid de rekeningen vooruitschuift. “Rekeningen kan je niet wegtoveren, enkel wegsteken.”

Gedwongen op achterplan

Volgens de oppositiepartij ligt de onderlinge machtsverhouding in de meerderheid aan de grond van de problemen. “CD&V bestuurt als vanouds als quasi-absolute meerderheid en doet opnieuw haar zin. Zonder met die vervelende N-VA rekening te moeten houden die steevast op de factuur voor de burger wijst of vraagt om even verder vooruit te kijken. Terwijl Groen en Vooruit hun programma en prioriteiten niet kunnen of mogen realiseren en gedwongen op het achterplan zien verdwijnen. En dat zeggen we zonder leedvermaak, integendeel”, besluit Degrande.