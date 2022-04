Oppositie Lendelede draagt ervaren schepen van de meerderheid voor als kandidaat-bestuurder Leiedal

De oppositie in de Lendeleedse gemeenteraad – N-VA en Trots op Lendlee – wilden schepen Bernard Fonteyne van de CD&V-meerderheid in de raad van bestuur van Leiedal in opvolging van ex-schepen Pedro Ketels. De meerderheid stelde kersvers schepen Daan Mostaert voor. Ze haalden allebei 8 stemmen en dan gaat het mandaat naar de jongste, Daan Mostaert dus.

Een niet alledaagse stemming voor het mandaat van bestuurder van intercommunale Leiedal. Francis Bonte van Trots op Lendlee had er bij het schepencollege al op aangedrongen om uit respect voor gemeenteraadsleden van de oppositie niet altijd voor een kandidaat van de meerderheid te stemmen. Maar de meerderheid ging daar in het verleden en ook nu niet op in.

“Omdat er toch nooit iemand van de oppositie aangeduid wordt en omdat we de kandidaat van de meerderheid schepen Daan Mostaert (CD&V) te jong (25) vinden voor zo een belangrijk mandaat, stellen we schepen Bernard Fonteyne voor”, zegt Marnic Vandenbroucke (N-VA).

Nog inwerken

“Hij is toch al jaren schepen en heel ook heel wat ervaring ter zake. Leiedal krijgt blijkbaar ook een steeds belangrijker rol in de gemeente. Niet dat we Daan Mostaert geen bekwame kandidaat vinden, maar wel omdat Daan nog maar pas schepen is en zich in veel dossiers nog moet inwerken.” Ook Trots op Lendlee stond achter de kandidatuur van Bernard Fonteyne.

De geheime stemming draaide uit op een ex aequo: 8 – 8. De oppositie heeft in totaal 7 gemeenteraadsleden. Er is dus iemand van de meerderheid die voor Bernard Fonteyne stemde. De stemming is uiteraard geheim.

(IB)