Oppositie laat van zich horen in Zonnebeke: “We worden monddood gemaakt”

Wat een rustige gemeenteraad moest worden verliep woeling bij de bespreking van het delegatiereglement waarbij de raadsleden van de oppositie zich opzij geschoven voelden.

Volgens artikel 41 van het decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad stuurt op de hoofdlijnen en dat het college van burgemeester en schepenen de verdere uitwerking en de uitvoering voor haar rekening neemt. Om een vlotte werking na te streven voorziet de gemeente een aantal delegaties vanuit de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen zoals de opmaak van het organogram en de formatie, het sluiten van bepaalde overeenkomsten die niet aan de wetgeving overheidsopdrachten zijn onderworpen en het vaststellen van de tarieven en de wijze van innen van gemeentelijke retributies.

Raadslid Luk Hoflack (Voor Zonnebeke) vond dit een regelrechte aanval op de democratie. “Wat zal er dan nog op de gemeenteraad komen? Het gaat om grote bedragen en zaken waar het college vrij spel heeft. We zien dat de personeelskosten oplopen tot 15 miljoen op 23 miljoen exploitatie en door dit nieuwe reglement kunnen we dar niets meer over zeggen.” Burgemeester Koen Meersseman antwoordde: “Het werkt niet meer zoals vroeger, we moeten professioneler worden en efficiënter kunnen werken.”

Luk Hoflack haalde aan, dat minister Crevits juist pleit voor meer macht aan de gemeenteraad. “En jullie doen het omgekeerde.” Koen Descheemaeker (N-VA) vond het een trieste dag voor de democratie. “ lle bevoegdheden van de raad worden afgepakt. Ik dacht en hoopte dat er met de nieuwe burgemeester een nieuwe wind ging waaien, maar niks is minder waar. De verandering werd vanavond totaal de kop ingeslagen. Het schepencollege kan nu zonder toezicht van de gemeenteraad naar hartenlust dure raamakkoorden afsluiten, het personeelsorganogram naar believen veranderen, aannemers zelf extra betalen, er is immers sprake van 15% meerkosten en zelfs afspraakjes regelen met derden tot 30.000 euro. Dit is een unicum, je vindt dit nergens. Ben je bang? Je hebt zo’n grote meerderheid en toch doe je dit, gewoon onbegrijpelijk. Ik vraag je. Trek het punt in en breng het ter bespreking.”

Luk Hoflack vulde aan: “Als gemeenteraadslid zullen we nu de notulen van het college grondig bekijken en van daaruit met punten komen anders tellen we gewoonweg niet meer mee en wordt de gemeenteraad gewoon gedegradeerd.”