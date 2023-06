Oppositie kritisch tijdens bespreking meerjarenplan in Zonnebeke

Het belangrijkste punt tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke van deze maand was de aanpassing van het meerjarenplan. Volgens de oppositie wordt alles verschoven en zijn de realisaties miniem.

De bespreking van het meerjarenplan tijdens de gemeenteraad verliep gedetailleerd en lang. Grote punten daarin waren de bouw van de gemeentelijke basisschool de Zonnebloem (eerste fase), renovatie school gemeenteschool Passendale, restauratie landhuis, enzovoort. Het werd een ellenlange opsomming van activiteiten met bemerkingen van de oppositie. Opvallend was dat de meeste realisaties verschoven worden naar volgend jaar, maar ook naar volgende legislatuur.

Verschuivingen

“Het spaarpotje raakt op en daarom moet men verschuiven. Wil men alles realiseren, dan staan we in het rood”, stelde raadslid Koen Descheemaeker (N-VA). “We kunnen niet spreken van een financieel goed beheer.” Dat was ook de mening van oppositiepartij InSamenSpraak: “Het aangepaste meerjarenplan, vijfde versie al, bewijst nog maar eens dat er in Zonnebeke vooral veel aangekondigd wordt, maar ook dat de volstrekte meerderheid van #Team8980 bitter weinig realiseert van alles wat ze tot nu toe beloofden. Team wil het landhuis verbouwen met op de zolder een trouwzaal. Eerste raming 1,8 miljoen euro, vandaag 2,6 miljoen, maar er is nu wel al 3,32 miljoen voorzien in het meerjarenplan. Dat bedrag zal nog flink stijgen als we kijken naar inflatie op de bouwmarkt”, aldus InSamenSpraak bij monde van raadslid Luk Hoflack.

“Eén dossier, slechts één, is goed afgerond: de verbouwing van de oude gemeenteschool in Beselare. Het is een mooi project, maar heel duur.” Ondanks de kritische opmerkingen stelde schepen van financiën Koen Meersseman (#Team 8980) het volgende: “We zitten er financieel zeker niet slecht voor. Dit is onze manier van werken en alles komt er wel.”