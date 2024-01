Oppositie kritisch over aanpassingen aan mobiliteitsplan in Tielt: “Rare bokkensprongen”

Het mobiliteitsplan 2.0 in Tielt, met de wijziging van de knip aan den Bek en het herinvoeren van tweerichtingsverkeer in verschillende straten, vormde donderdag voer voor discussie op de gemeenteraad. Oppositiepartijen Open Vld/N-VA en Vooruit juichen de aanpassingen toe, maar betreuren de manier waarop er te werk gegaan werd.

“De voorbije maanden kregen we telkens te horen dat een evaluatieperiode van zes maanden afgewacht zou worden”, aldus Vervaeke. “En plots kan het blijkbaar toch allemaal heel erg snel veranderen. Heeft dat iets te maken met die dagvaarding? We zijn voor alle duidelijkheid verheugd dat de meerderheid het licht gezien heeft, maar zijn jullie niet impulsief te werk gegaan? Zondag krijgen we te horen dat de knip verdwijnt en nu moeten we de details in de kranten lezen. Destijds werd het plan als staatsgeheim behandeld en plots was het er. Even plots wordt het nu teruggeschroefd. Dat zijn rare bokkensprongen. Er is veel onnodige frustratie gecreëerd, om nog te zwijgen van de kosten. 190.000 euro voor het studiebureau en 200.000 euro voor de verkeersborden. Voor een plan dat nu fors bijgeschaafd moet worden.”

De nieuwe situatie aan den Bek. De zwarte stippen zijn paaltjes. Onderin in beeld staan op dit moment de betonblokken. © GF

“Ik kan u verzekeren dat de timing helemaal niks te maken heeft met die dagvaarding”, counterde mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V). “Wel met de evaluatie die we maakten. Er waren enkele terechte bekommernissen van burgers, zoals het toegenomen verkeer in de centrumstraten. We konden niet wachten om daar een antwoord op te bieden. Begin december al onderzochten we samen met het studiebureau hoe we de minpunten tegen konden te gaan. Maar het doel is en blijft trager verkeer en meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. Opnieuw roep ik op om dit een kans te geven. Er zijn de voorbije maanden veel ongenuanceerde meningen en verhalen geformuleerd, maar mobiliteit is geen zwart-wit verhaal. Aanpassen zal tijd vergen, maar we hopen op wederzijds respect en hopen de Tieltenaars weer te kunnen verenigen.”

Simon Bekaert (Vooruit) had enkele bedenkingen, al trad hij ook de meerderheid bij. “Dat die dagvaarding iets met de timing te maken heeft, geloof ik niet. Per slot van rekening was dit een testfase. Anderzijds is de grootste angel er nu wel uit doordat den Bek heropent. De Beneluxlaan zal rustiger worden door het achteruit schuiven van de knip, maar de kans bestaat dat andere straten daardoor alsnog extra belast worden.”

“Het verkeer zal zich een weg blijven zoeken door de stad. Wel vragen wij ons af wat er met het verbod op zwaar doorgaand verkeer is gebeurd. Dat was ook opgenomen in het oorspronkelijke mobiliteitsplan, maar nog steeds denderen vrachtwagens door de schoolomgevingen. Daar moet dringend iets aan gedaan worden. Alleen al op vlak van perceptie van veiligheid zal dat een groot verschil maken.”

Verbod op zwaar vervoer nog in de pipeline

Schepen Byttebier stelde gerust. “Het absolute aantal vrachtwagens dat door Tielt rijdt is niet zo groot, maar in de perceptie maakt een vrachtwagen inderdaad een belangrijk verschil. Er wordt aan gewerkt. Door de werken in de Gentstraat in Meulebeke kon dat verbod voorlopig nog niet ingevoerd worden. Er dient nog louter een toplaag gegoten te worden en daarvoor is het wachten op betere temperaturen. Zodra AWV echter klaar is gaan we het doorgaand vrachtverkeer die richting uit sturen. Daarover werd al samen gezeten met de collega’s van Meulebeke.”

Het stadsbestuur gaf ter zitting nog mee dat alle aanpassingen aan het mobiliteitsplan in het eerstvolgende stadsmagazine gepubliceerd zullen worden. (SV)