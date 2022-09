Oppositie kant zich tegen bouw appartementen in ‘waterziek’ en ‘overstromingsgevoelig’ gebied

De voltallige oppositie kantte zich tijdens de gemeenteraad in Lichtervelde tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van 2 appartementsgebouwen. De appartementen liggen volgens hen in een waterziek en overstromingsgevoelig gebied. De CD&V-meerderheid had evenwel geen oren naar hun bezwaren.

De appartementsgebouwen zullen op ’t Eilandje langs de Damwegel opgetrokken worden. De NV Selecta Invest plant in de 2 gebouwen in totaal 12 villa-appartementen. Er zou ook een parking met carports aangelegd worden. “Geen enkele gemeente zou voor die grond een omgevingsvergunning geven”, meent SOMM-fractieleider Johan Vandenbussche. “Het gebied is waterziek en is ook overstromingsgevoelig. Als alternatief zou er een groenzone kunnen voorzien worden, een groene long in het kader van de klimaatproblematiek en in het kader van de leefbaarheid van het centrum”.

De gemeente gaat de site ook openstellen voor het publiek en gaat ook akkoord met een overeenkomst van tijdelijke publiekrechtelijke dienstbaarheid van doorgang voor een periode van 29 jaar. Voor dat akkoord was er alvast geen bijval bij Johan Vandenbussche. “De bewoners – als er al iemand zal willen wonen – zullen er niet gelukkig mee zijn dat mensen er rond hun appartement draaien”, meent de SOMM-fractieleider.

“Sedert 2015 zijn er diverse adviezen geweest rond de watergevoeligheid van het gebied”, repliceerde schepen van ruimtelijke ordening Els Kindt (CD&V). “Die waren nooit negatief. Het voorstel om het domein open te stellen voor het publiek kwam er vanuit de Gecoro, de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening”. Ook Koenraad Coussée (N-VA) liet zich negatief uit over de bouw van de appartementen. Ook hij meent dat het gebied waterziek is. Ria Ghesquiere (Open Vld) sloot zich bij de kritiek van haar collega-oppositieraadsleden aan.

