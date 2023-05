Oppositie in Lendeleedse gemeenteraad blijft vragen naar een werkgroep financiën

Oppositiepartijen Trots op Lendlee en N-VA blijven aandringen op een werkgroep financiën waarin zij hun ‘zegje’ kunnen hebben, maar schepen van Financiën Rudy Rommens (CD&V) en de rest van het schepencollege hebben daar nog altijd geen zin in.

De gemeenteraadszitting vond plaats in zaal ‘Den Tap’ omdat de lift in het gemeentehuis niet marcheerde. De gemeenteraadszaal bevindt zich op de eerste verdieping en moet normaliter voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom werd de gemeenteraad in zaal den Tap gehouden.

Neen

Bij de bespreking van de rekening en na uitleg van de financieel directeur vroeg Francis Bonte van oppositiepartij Trots op Lendlee, ook in naam van de N-VA, nog maar een keer om budget en rekening te bespreken in een soort werkgroep financiën met de oppositie erbij. Maar het antwoord van schepen van Financiën, Rudy Rommens was ‘op zijn nonchalante manier’… neen! De oppositie stelt die vraag trouwens al sinds het begin van de legislatuur en nog geen enkele keer ging Rudy Rommens erop in.

“Ik ben in de eerste plaats al wat erg verwonderd dat er zo weinig raadsleden vragen stellen bij die toch belangrijke rekening”, zegt Francis. “De meerderheid en de financieschepen zeggen dat de rekening de rekening is en dat je daar niet veel meer kan aan veranderen. Maar dat is niet waar. Het gaat over wat de gemeente ontvangt en uitgeeft. Die cijfers kan je analyseren en evalueren en aantonen hoe je het in de toekomst beter kunt aanpakken. Het is trouwens niet alleen de taak van meerderheid, maar ook van de oppositieraadsleden om de belangen van de burgers te verdedigen!”

Vermoeden

Marnic Vandenbroucke en fractieleider Gudrun Debrabandere zeiden dat de N-VA dat standpunt deelt. “In een vorige raadszitting zou het schepencollege misschien kijken om eventueel met de oppositie samen te zitten over de rekening, maar nu wordt die een maand vroeger dan normaal op de gemeenteraad gebracht. Ik heb zo een vermoeden dat het schepencollege dat gewoon doet om de oppositie onvoldoende tijd te geven de rekening te bestuderen.”

Toen de oppositie vroeg waarom er voor de bouw van Huis Caemer aannemers aangeschreven werden die helemaal geen elektriciteit en sanitair specialisten waren, kreeg ze van schepen Daan Mostaert een onduidelijke uitleg. (IB)