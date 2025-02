Oppositie in De Haan valt over prijs potje koffie in gemeentehuis: “Het gaat over het belastinggeld van onze inwoners”

Samen Voluit maakt zich ernstige bedenkingen bij het potje koffie dat het gemeentepersoneel straks opgediend krijgt in De Haan.

De meerderheid keurde in de gemeenteraad van afgelopen donderdag namelijk een overeenkomst goed voor het huren van automatische koffieautomaten, en dat zou de gemeente – weliswaar gespreid over vijf jaar – bijna 200.000 euro kosten. En dat is dus niet naar de zin van de oppositie. “Alle begrip dat het personeel recht heeft op een koffiepauze, maar dit kan toch wel op een veel goedkopere manier. Het gaat tenslotte over het belastinggeld van onze inwoners”, zegt raadslid Kris Steen.

Burgemeester nuanceert

Burgemeester Wilfried Vandaele nuanceert het bedrag. “Vooreerst is dat niet alleen voor het huren van de toestellen, maar ook voor het onderhoud én de producten. Bovendien wordt die investering gespreid over een periode van vijf jaar. Naast onze 250 ‘internen’ – personeel en schepenen – krijgen we elke dag een vijftigtal bezoekers over de vloer voor vergaderingen en dergelijke meer. Omgerekend komen we dan uit op een maandelijks koffiebedrag van zo’n 10 euro per persoon, wat mij op zich toch niet buitensporig lijkt? De uiteindelijke aanbesteding kan trouwens ook altijd nog lager uitvallen dan de raming, maar hoe dan ook: de huidige situatie waarbij onze medewerkers hun eigen koffie moesten betalen, was echt niet meer van deze tijd.”