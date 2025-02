Oppositie hekelt ‘nieuwjaarscadeau’ CD&V

De nieuwe gemeenteraad kwam voor de eerste bijeen en werkte zich doorheen een waslijst van aanduidingen van vertegenwoordigers voor intercommunales en andere samenwerkingsverbanden. Een agendapunt over de productie en levering van zonnestroom zorgde voor een eerste stevig dispuut tussen de huidige CD&V-meerderheid en voormalig coalitiepartner Team Deerlijk.

“De gemeenteraad keurde in december 2019 de overeenkomst goed voor de productie en levering van zonnestroom door middel van een fotovoltaïsche installatie tussen enerzijds Vlaskracht en Beauvent en anderzijds de gemeente Deerlijk”, verduidelijkte schepen Lies De Witte (CD&V). “Op vraag van Beauvent en Vlaskracht werden nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de verdeling van de (lagere) opbrengsten uit de groenestroomcertificaten. In overleg met de betrokken gemeenten werd een voorstel uitgewerkt waarbij de compensatie van de gemiste inkomsten gedeeld wordt en zowel de klant als de leverancier 50 procent van het verlies dragen.”

Dat stuitte op hevig verzet van Team Deerlijk. “De gemeente verhuurt het dak van het gemeentehuis aan Vlaskracht-Beauvent”, stelde Philip Ghekiere.

Gemeenschapsgeld

“Het gaat om een contract van december 2019 voor 20 jaar waarbij de coöperatie eigenaar is van de geplaatste zonnepanelen, de geproduceerde stroom verkoopt aan de gemeente Deerlijk (tegen een vaste prijs geldig voor 20 jaar) en andere geïnteresseerden, instaat voor de onderhoudskosten en alle subsidies (huidige en toekomstige) mag op zak steken.”

“Nu de subsidie voor groene stroomcertificaten wegvalt, vraagt Vlaskracht-Beauvent of de gemeente bereid is om de volgende 15 jaar de helft van dit verlies aan inkomsten te dragen. En dat zonder dat er in het voorgestelde addendum bij het contract is aangegeven over hoeveel geld het precies gaat. De gemeente Deerlijk heeft geen enkele contractuele verplichting om op deze vraag in te gaan. Het volstaat om ‘nee’ te zeggen en te verwijzen naar het in 2019 getekende contract. Wij stellen voor om dit nieuwjaarsgeschenk niet goed te keuren omdat er anders zomaar duizenden euro’s gemeenschapsgeld worden weggeschonken aan een energieleverancier.” Het agendapunt werd niettemin unaniem goedgekeurd door CD&V Deerlijk. (DRD)