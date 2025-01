Oppositie hekelt gebrek aan debat over beleidsvisie in Izegem: “We worden monddood gemaakt”

Gemor bij de oppositie in de Izegemse gemeenteraad, waar een debat over de beleidsvisie van het nieuwe stadsbestuur maandagavond (nog) niet aan de orde was. Er was enkel een toelichting door de bestuursploeg, maar tussenkomsten mochten niet. “Dit is een lokale democratie onwaardig”, foetert N-VA.

In de beleidsvisie staan de grote krijtlijnen voor wat STiP+ en Vlaams Belang de komende zes jaar in de stad willen realiseren. De gemeenteraadsleden van andere partijen kregen na de toelichting te horen dat ze voor 1 maart hun ideeën mogen bezorgen, maar van een debat op zich was er geen sprake. “Het is bijzonder stuitend dat de burgemeester en schepenen elk politiek debat over de beleidsvisie uit de weg willen gaan, tot het budgettaire meerjarenplan afgerond is”, hekelt N-VA-fractieleider Virginie Derumeaux. “Het is toch de essentie van politiek dat er gedebatteerd wordt over de verschillende visies? Dat de nieuwe meerderheid dat debat weigert, is ongezien en totaal ongehoord. Een lokale democratie onwaardig. STiP+ beloofde voor de verkiezingen een opwaardering van de gemeenteraad, meer transparantie en meer betrokkenheid van de gemeenteraadsleden. In plaats daarvan wordt de gemeenteraad door Stip+ en Vlaams Belang monddood gemaakt. Het is niet waar een flink deel van Izegem voor gestemd heeft en een intrieste start.”

Vragen

“Het is een aanfluiting dat de beleidsvisie niet op voorhand met de agenda naar ons is gestuurd”, vult CD&V-raadslid Dries Dehaudt aan. Julie Vandewatere (Vooruit-Groen) sluit zich daarbij aan. “Dit is heel ongewoon. Soms volgen de documenten kort voor de gemeenteraad, maar nu wordt de effectieve bespreking pas op de volgende gemeenteraad gepland. Er kan, door gebrek aan info, door de gemeenteraadsleden geen inhoudelijke voorbereiding zijn en dat is echt een gemiste kans. Zeker omdat dit nieuwe bestuur van participatie, inspraak en transparantie een kernpunt maakte. Zowel inspraak bij de burgers, maar ook betrokkenheid en inspraak van de gemeenteraad zelf. Bij de start van deze bestuursperiode doen ze net het omgekeerde en zijn ze tot nu toe nog minder transparant dan de vorige bestuursploeg van N-VA en CD&V. We gaan er nog op achteruit.”

N-VA deelt een dag later wel al zijn mening over de beleidsvisie. “Al verdient ze eigenlijk die titel niet”, meent N-VA. Het is vooral oude wijn in nieuwe zakken. Een opsomming van projecten die al langer aan de gang of gepland zijn, aangedikt met een reeks evidente principes die elk gemeentebestuur nastreeft. “Van een nieuw stadsbestuur verwachten we meer, veel meer”, gaat Derumeaux verder. “De meerderheid verschuilt zich achter het budgettaire meerjarenplan, dat pas eind dit jaar moet goedgekeurd worden, om nu nog geen plannen uit te doeken te doen. Wij verwachten als oppositie vandaag ook geen afgeklopte budgettaire tabellen en engagementen, wel een richting waar de stad met Izegem en de Izegemnaars naartoe wil. Het is toch logisch dat bij het begin van een bestuursperiode die klemtonen duidelijk gemaakt worden? Deze ‘visie’ oogt vandaag helaas zo magertjes dat duidelijk is dat deze meerderheid twee maanden na de start nog steeds in de startblokken blijft hangen. Dat roept bij ons toch veel vragen op.”

Burgemeester in de verdediging

Burgemeester Kurt Grymonprez (STiP+) verdedigde de keuze om geen discussie te voeren. “Het ging om een toelichting van een tekst, niet om een bespreking van een punt dat we moesten goed- of afkeuren”, klinkt het. “Het is een uiteenzetting over waar we met de stad deze legislatuur naar toe willen. We zijn zelfs niet verplicht dit te agenderen, maar doen het uit vriendelijkheid toch. Eens alle plannen concreet zijn en afgetoetst aan de juiste budgetten, volgt er een meerjarenplan én een bespreking in de raad.”