Oppositie Damme scherp voor eerste schepen die CD&V wil verlaten: “Enkel schepen voor de centen?”

De Damse CD&V-afdeling ligt er blijkbaar niet echt wakker van dat eerste schepen Eveline Van Quekelberghe de werking omschrijft als een praatbarak en laat verstaan dat ze over drie jaar met een lijst Gemeentebelangen wil opkomen. Geen reactie vanuit de partij. “Hoe kan ze aanblijven als ze een motie van wantrouwen lanceert tegen haar eigen partij?”, vraagt Kelly De Sutter (Damse Belangen) zich af.

Eerste schepen Eveline Van Quekelberhe (CD&V) dropte vorige week een bommetje in de Damse gemeentepolitiek. Ze liet onomwonden verstaan dat ze zich niet meer thuis voelt in de lokale CD&V afdeling. Ze hekelde de ‘praatbarakken’ waar ze geen tijd meer aan wil besteden en laakte het ‘afwezig leiderschap’, een duidelijke sneer naar burgemeester en tegelijk ook CD&V-voorzitter Joachim Coens die volgens haar al te zeer wordt opgeslorpt door de nationale politiek in Brussel.

De schepen liet duidelijk verstaan dat ze in 2024, het jaar van de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, niet meer voor CD&V wil opkomen. Meer zelfs, als ze nog zou opkomen zou het op een ‘open lijst gemeentebelangen zijn, los van partijpolitiek’.

Uiteraard vroegen we zowel de burgemeester als de lokale partijleiding al kort na het verschijnen van het interview naar een reactie op deze opmerkelijke uitspraken. “Wij zitten zaterdag rond de tafel en een reactie is niet mogelijk voordat we dit overleg hebben gehad”, liet afdelingsvoorzitter Mieke Dupon woensdagavond weten.

Interne oppositie

“Wij stellen hier ons toch veel vragen bij. Ze stelt dat ze uit plichtsbesef naar de Dammenaars nog haar mandaat als schepen zal afwerken de komende drie jaar. Maar hoe kan je dat doen, terwijl je zelf een motie van wantrouwen lanceert tegen je eigen burgemeester en partij?”, vraagt gemeenteraadslid Kelly De Sutter van oppositiefractie Damse Belangen zich af.

“Tenzij je enkel schepen wil blijven voor de centen natuurlijk. Hoe kan dit college nog werken met deze ‘interne oppositie’ en hoe kan ze na zo’n uitspraken haar ‘collega’s in het college nog onder ogen komen? De schepen haalt de besluiteloosheid van de meerderheid in verschillende dossiers aan in haar kritiek op haar eigen partij, zoals in het dossier rond de mobiliteit in Moerkerke-dorp, maar waar was zij toen we als Damse Belangen deze problematiek op de kaart hebben gezet? Toen hebben we haar stem niet gehoord!”

Ook de andere oppositiefractie N-VA laat zich horen. “De interne onvrede die duidelijk al langer leeft bij CD&V komt naar buiten. In de vorige legislatuur was er ook al flinke dissidentie rond een aantal stemmingen in de gemeenteraad, onder meer over de ‘projectdirecteur’”, stelt N-VA fractieleider Jan Van Meirhaeghe.

Zelfde scenario’s?

“Maar wat betreft de ‘eeuwige besluiteloosheid’ waarover Eveline Van Quekelberghe het heeft: ze kon de burgemeester en het hele college van burgemeester en schepenen niet beter omschrijven. Met wat meer daadkracht zat hier geen enkele asielzoeker meer en genoten de inwoners van Sijsele van de lang aangekondigde ‘Wijk van de Toekomst’. Wat me toch van het hart moet: wat wij al maanden en jaren aankaarten in verband met de kazerne en de oude OCMW-site in Damme neemt zij nu plots over, terwijl ze daarover in het verleden vooral venijnige aanvallen naar de oppositie lanceerde.”

””Moet ze nu ons programma en onze argumenten overnemen om te scoren? En ook nog dit: nu er van alles schijnt te bewegen in de meerderheidsfractie: moeten we misschien scena-rio’s zoals in Blankenberge en De Haan (met al dan niet geslaagde pogingen om de meerderheid af te zetten, red.) indachtig zijn?”

(PDV)