Oppositie brengt Plaatsmolen opnieuw op Pittemse gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad in Pittem op maandagavond 2 oktober bracht oppositiepartij NPE het restauratiedossier van de Plaatsmolen nog eens te sprake. De partij vroeg zich af wat het totale kostenplaatje zal zijn en welke blijvende kosten er zullen zijn.

Het dossier van de restauratie van de Plaatsmolen gaat al veel jaren mee en heeft tot nu toe nog altijd niet tot een definitieve afwerking geleid. Oppositieraadslid Rik Gelaude (NPE) haalde het dossier nog eens boven tafel tijdens de variaronde.

“Het hoeft geen betoog dat dit dossier al een lange geschiedenis kent, die er tot nu toe in geresulteerd heeft dat de molenromp, die oorspronkelijk moest behouden blijven, uiteindelijk toch werd afgebroken en opnieuw opgebouwd en dit alles onder het meer dan kritische oog van de erfgoedafdeling van de hogere overheid. Het is de bedoeling dat van het oude molentechnische gedeelte zoveel mogelijk hergebruikt wordt, maar in hoeverre dit na zoveel jaar opgeslagen gelegen te hebben nog zal kunnen is zeer de vraag. We weten nu ook al dat voor deze instantie de molen weer maalwaardig moet zijn en dat een molenaar zal moeten onder de arm genomen worden om deze minimum één zondag per maand te laten werken. Wij vragen ons vanuit NPE echter af wat het uiteindelijk allemaal gaat kosten? Wat zal de financiële last voor de gemeente zijn en wat zullen de kosten zijn om, eens de molen volledig hersteld is, deze te blijven onderhouden?”

“Nog geen zicht op toekomstige kosten”

Bevoegde schepen van erfgoed Heidi Lievrouw (CD&V) gaf hier antwoord op. “Op dit moment is het zo dat het dossier ontvankelijk is verklaard door de hogere overheid. Wat de nog uit te voeren werken betreft is de kostenraming in het dossier 434.000 euro excl. btw, waarbij 80% door de overheid zal gesubsidieerd worden en 20% door de gemeente moet gedragen worden. Om de stijgende kosten te compenseren mogen we twee maal een verhoging van 10% van de kosten aanvragen, wat de financiële last wat zal verlichten. Het spreekt voor zich dat, eens de molen volledige gerestaureerd is, er blijvende kosten zullen zijn om hem verder te onderhouden en deze door een molenaar te laten bedienen. Op dit moment hebben we er echter nog geen zicht op wat de toekomstige kosten zouden kunnen zijn.” (JG)