Oppositie blijft met veel vragen zitten rond Izegemse beleidsvisie: “Ongezien dat jullie de dialoog niet willen aangaan”

Een maand na de toelichting van de beleidsvisie kregen de oppositiepartijen de kans om hun visie op het werkdocument te geven. Wat volgde was eerder een vragenvuur dan effectieve bijdrages, maar antwoorden bleven uit. Tot ergernis van de minderheid. “STiP+ en Vlaams Belang weigeren elk debat en maken de raad monddood”, aldus N-VA.

Op de vorige gemeenteraad liepen de emoties al hoog op omdat de oppositie toen zijn zeg niet kon doen over de beleidsvisie. Daarop besloot raadsvoorzitter Nigel Casier in overleg met de fractieleiders van alle partijen om op de raad van februari als eerste punt dezelfde kwestie wel te agenderen. Wat volgde waren per beleidsdomein een hele reeks vragen om verduidelijking.

Zo kwamen onder andere de mobiliteitsstudie, dienstverlening in het stadhuis, de Cultuurfabriek en het zwembad ter sprake. Ann Van Essche (cd&v) hekelde dat er weinig over Zorgbedrijf Izegem in stond. Bij het financieel beleid vroeg Bert Maertens (N-VA) zich dan weer af hoe de stad de belofte om niet aan de belastingen te raken zal waarmaken en hoe ze met de schuld zal omgaan. “Er wordt immers op sommige diensten nog aangeworven, van zes halftijdse medewerkers op de groendienst tot een extra jurist en pensioenambtenaar en er is uiteraard de omstreden kabinetsmedewerker (waar de stad naar verluidt nu vooral intern een invulling voor zoekt – nvdr.). Als je al een half miljoen euro extra moet uitgeven aan zo’n zaken en de opmaak van je meerjarenplan moet nog starten, dan wordt dat een moeilijke oefening. En dan heb ik het nog niet over de stijgende uitgaven voor intercommunales, de politiezone en de plannen voor het zwembad en Cultuurfabriek.”

Geen antwoord

Op de vele vragen kwam evenwel (nog) geen antwoord. “We waren duidelijk overeengekomen pas te debatteren als er concrete zaken op papier staan, dus als het meerjarenplan klaar is”, zegt burgemeester Kurt Grymonprez. “We gaven jullie als oppositie de kans om jullie visie voor de komende zes jaar voor te leggen, eventueel zaken mee in onze planning te laten opnemen en te kijken of die financieel haalbaar zijn. Ik stel echter vast dat die inbreng zeer beperkt is en dat jullie vooral vragen hebben. We hopen die visie alsnog te horen te krijgen. Onze visie is een richting die het bestuur wil uitgaan, maar dit moet nu nog getoetst worden aan de mogelijkheden van de diensten rond lopende dossiers en het financiële plaatje. Wilt u concrete info, dien dan interpellaties in en dan kan het bestuur grondig zijn antwoord formuleren.”

Dat er geen debat kwam zat de oppositie hoog. “Dit is een schertsvertoning, de schaamte voorbij”, klonk het bij Virginie Derumaux (N-VA). ““Het is compleet ongezien dat een burgemeester en schepenen niet eens de dialoog willen aangaan in de gemeenteraad over de beleidsideeën die ze de komende jaren willen uitvoeren. Of durven ze misschien niet? Deze vertoning is in elk geval een democratie onwaardig. De gemeenteraadsleden worden helemaal monddood gemaakt”, stelt ze. “Je vraagt je af wat wij hier eigenlijk zitten te doen?! Dit is veen barslechte start van deze nieuwe bestuursperiode. Zo’n trieste vertoning kan echt niet”, besluit de N-VA-fractievoorzitter.

Magere plannen

Vooruit-Groen reageerde ook scherp. “De plannen tot nu toe zijn wel héél mager”, aldus Julie Vandewatere. “Veel zaken zijn zo vanzelfsprekend en logisch dat je er ook niet veel over kan zeggen. Wij missen vooral een concrete visie en hadden een plan verwacht. Dit is ronduit ontgoochelend. Je ziet dat dit stadsbestuur nog zoekende is. Als je wil weten wat de mening van de oppositie is, dan raad ik aan onze programma’s online op te zoeken…Dat is een concreter uitgewerkt plan dan wat hier voorligt. Kritisch zijn mag en moet. Het vorig bestuur beloofde net te veel, maar bleef compleet achter in de uitvoering. En nu gaan we naar géén plannen. Dit is geen nieuwe wind zoals beloofd. Zonder plannen kan je geen valse beloftes maken, maar dit kan toch ook niet de bedoeling zijn? Mocht dit een examen of toets zijn, dan is dit ruim een onvoldoende.”

Dries Dehaudt (cd&v) sluit daarop aan. “Dit was weinig meer dan een opsomming van losse intenties en vrijblijvende engagementen. Hebben we hier twee maand moeten op wachten? Op termijn zal blijken welke keuzes van het bestuur overeind blijven. We dagen dit bestuur uit om verder te gaan dan vage intenties.”