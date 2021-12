Oppositie bezorgd over niet-verwezenlijkte investeringen

De gemeenteraad van 21 december was een marathonzitting van meer dan vier uur. Het grootste punt was de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Halfweg de legislatuur zijn er nog veel niet-verwezenlijkte investeringen waarvoor de voorziene bedragen alle zin voor realiteit ontbreken, althans volgens de oppositie. Verder wordt de gemeentelijke tegemoetkoming bij psychosociale hulp verlengd en werd de vraag van Sally Cosyns om gratis ophaling van landbouwfolie van tafel geveegd.

De laatste gemeenteraad met Franky De Coster als voorzitter opende met de uitvoerige bespreking van het aangepaste meerjarenplan voor 2020-2025. De algemene tendens is dat er nog heel veel projecten uit te voeren zijn in de tweede helft van het plan en daar maakte de CD&V-oppositie zich grote zorgen over.

“Het klinkt allemaal als rozengeur en maneschijn maar 80% van de investeringsuitgaven zijn nog niet uitgevoerd. Er zal een inhaalbeweging nodig zijn en dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden”, zei raadslid Sally Cosyns. “De voorziene bedragen voor de investeringen missen realiteitszin”, voegde raadslid Henk Heyerick toe. “Dit is begrotingswerk waarin je veel belooft maar de kosten niet realistisch inschat om zo tot een begroting in evenwicht te komen. Maken jullie jezelf iets wijs of de mensen van Zulte?”, vroeg raadslid Heyerick zich luidop af.

Schepen van Financiën Olivier Peirs probeerde de oppositie te sussen. “De financieel directeur van de gemeente heeft de plicht om deze begrotingscijfers heel voorzichtig op te maken. De inkomsten worden onderschat en de uitgaven overschat. De algemene financiële situatie van de gemeente is nog steeds gezond.”

CD&V onthield zich

Tijdens de coronacrisis besloot het gemeentebestuur om een extra tegemoetkoming te voorzien voor psychosociale hulp. De mentale impact van de pandemie bracht een groeiend aantal Zultenaren naar de psycholoog. “Psychische problemen beperken zich niet tot één jaar,” zei schepen van Sociale Zaken Linda Detailleur. “Daarom verlengen we de extra tegemoetkoming en breiden we deze ook uit naar medewerkers van de gemeente of het Sociaal Huis die niet in Zulte wonen.” Zij kunnen tot 25 euro per persoon per consult krijgen voor acht tussenkomsten per jaar.

Raadslid Sally Cosyns stelde op het einde nog een vraag omtrent de ophaling van landbouwfolie bij boeren. “Momenteel brengen zij hun landbouwfolies tijdens openingsuren voor zelfstandigen met tractor of kar en tegen betaling naar het containerpark. In andere gemeenten is dit gratis of wordt dit zelfs gratis opgehaald. Uit respect voor onze landbouwers zou ik dit ook in Zulte willen organiseren.”

De vraag van Sally werd echter meteen van tafel geveegd door schepen van Milieu Natasja De Vos. “We steken als gemeente al 130 euro per ton toe aan de verwerking van dit afval. We vragen slechts 10 euro aan de boeren, dat is goedkoper dan andere gemeenten. Bovendien geldt landbouwfolie als bedrijfsafval en dit mogen we zelfs niet gratis ophalen.”

Raadslid Cosyns reageerde teleurgesteld. “Ik had meer durf verwacht van u als nieuwe schepen, jammer dat dit zelfs niet bekeken wordt.”

De gemeenteraad besloot met dankbetuigingen aan de intussen ex-voorzitter en de kersverse schepen Tony Boeckaert. (JF)