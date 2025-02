Oppositie betreurt dat gemeenteraadsleden geen toelichting kregen rond locatiekeuze nieuw zwembad van Tielt

Oppositieraadslid Dirk Verwilst (Team Burgemeester) betreurt dat de gemeenteraad geen toelichting kreeg over de locatie van het nieuwe zwembad en dat er geen participatiemogelijkheden waren. Het raadslid sprak zich echter niet uit over de uiteindelijke keuze voor centrum Tielt.

“Het is niet aan mij om uitspraken te doen over de keuze, maar we betreuren wel de manier waarop dat gebeurde. Op de infovergadering was er geen mogelijkheid tot inspraak of participatie, terwijl het nieuws meteen na de vergadering al in de media te lezen was. We vragen ons ook af wat de democratische waarde van de gemeenteraadsleden nog betekent aangezien de raadsleden geen toelichting kregen bij de keuze.” In de raad van januari informeerde Verwilst ook al naar de plannen met de sportsite in Tielt, zeker aangezien er in de vorige legislatuur ook al beloofd werd om daar nieuwe voetbalinfrastructuur te voorzien.

Snelheid van schakelen

In combinatie met een nieuw zwembad op het oefenterrein zou het daar namelijk wel eens erg krap kunnen worden. “Met onze fractie hebben we er geen probleem mee dat er snel geschakeld wordt. Maar er kan ook te snel geschakeld worden. Samen met de locatiekeuze werd gecommuniceerd dat er geïnvesteerd wordt voor andere sporten op Ter Borcht, maar het lijkt ons belangrijk om toch even stil te staan en eerst alle sportinfrastructuur in Tielt en Meulebeke in kaart te brengen en dan keuzes te maken. Per slot van rekening spreken we hier over gigantische bedragen.” (SV)