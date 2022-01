Oppositie bekritiseert gebrek aan financieel plan in Zonnebeke

De gemeente Zonnebeke koopt de notariswoning en aanhorigheden gelegen in de Berten Pilstraat 9 voor 750.000 euro. “Deze opportuniteit konden we niet laten liggen”, klinkt het bij de meerderheid. Volgens een deel van de oppositie is dit te duur.

De woning dateert van 1962 en met de gronden gaat het om een oppervlakte van 26 a 88 ca. de aankoop is het vroegere notariaat van Roger Vandenweghe die later werd opgevolgd door zoon Jan. Het notariaat is sinds enkele maanden verplaatst naar de Ieperstraat.

De site ligt in het centrum van de gemeente en grenst enerzijds aan de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem en aan de overkant van de straat ligt het kasteelpark met het memoriaal museum Passchendaele 1917, de toeristische dienst, de vrijetijdsdiensten en in de toekomst wellicht nog het lokaal dienstencentrum als de villa Zonnedaele wordt omgebouwd.

De achtergelegen gronden die mogelijk nog kunnen verkaveld worden, behoren ook al toe aan de gemeente. “Het is een ideale locatie voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool en de bouw van een nieuwe locatie voor de kinderopvang. Deze opportuniteit konden we niet laten voorbijgaan”, stelt schepen Ingrid Vandepitte ( # Team 8980).

Bevolking groeit aan

Al enkele jaren groeit het bevolkingsaantal van Zonnebeke. De verkavelingen en de ligging, pal in het midden tussen centrumsteden Roeselare en Ieper, en de vlotte bereikbaarheid via de A19 lokken heel wat gezinnen naar Zonnebeke. Meer gezinnen betekenen meer kinderen. “Dat voelen we bij de scholen en de kinderopvang waar een uitbreiding noodzakelijk is. Om uit te breiden heb je middelen, maar ook ruimte nodig. En wanneer het om kinderen gaat, moet die ruimte zo veilig mogelijk zijn. We kunnen nu alles optimaliseren.”

Op de site komt in het kader van de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem komt in de site wellicht de nieuwe kleuterschool. De werken zouden kunnen van start gaan in mei van dit jaar en volgend jaar hun voltooiing krijgen. “Nu we alles in eigen bezit hebben, kunnen we de site beter ordenen met de school, kinderopvang en verkavelinggronden In het kader van openbaar nut is het is een goede keuze om deze site aan te kopen.”

Te duur?

Bij de goedkeuring van de aankoop op de gemeenteraad had de oppositie toch vragen. Luk Hoflack (Insamenspraak) vond het project nogal duur en vroeg zich af wat er met het gebouw zou gebeuren, verbouwen of afbreken. Hij had ook problemen met het feit dat er bij dergelijk dure aankoop geen financieel plan werd opgesteld. Schepen Ingrid Vandepitte herhaalde dat de verdere invulling van de site onderzocht zal worden. Daaruit kan besloten worden dat de bouw van een nieuw Bondgenootje verschoven wordt naar de volgende legislatuur.

Geen plannen

De N-VA fractie vond de aankoop wel opportuun maar kon niet begrijpen dat er bij een dergelijke dure aankoop geen plannen waren. “Je koopt iets, maar je weet niet of zegt niet wat er komt”, aldus Koen Descheemaeker (N-VA).

(NV)