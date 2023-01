Opmerkelijke vrouwen uit Oudenburgse geschiedenis krijgen eigen plein- of straatnaam

In de deelgemeenten Roksem en Westkerke krijgen de straten in de verkaveling Danneels in de Oude Brugseweg en het woonproject WoonWel aan de Pastoriestraat een naam. In deze woonsite zullen de namen naar graansoorten verwijzen, in het andere project naar opmerkelijke vrouwen uit de Oudenburgse geschiedenis.

De naamgevingen werden in de gemeenteraad van 11 januari goedgekeurd. “In overleg met de Raad voor Cultuur werd gekozen voor namen die eigen zijn aan de buurt”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

“Nadat onze stad in 2019 het engagement nam om meer vrouwennamen in het straatbeeld te brengen, kiezen we er voor om twee pleinen de naam te geven van prominente Roksemse dames te geven. Zo komt er een Maria Vandenbergheplein, voor een nieuw plein aan het westelijke uiteinde van de Speltstraat”, stelt schepen Romina Vanhooren.

Vroedvrouwen en gemeenteraadslid

Maria was een bekende vroedvrouw uit Westkerke en leefde van 1749 tot 1810. Ze werd in 1797 vroedvrouw . Maria deed in die periode ook 50 nooddopen.

“Niet veel verder komt er een Juliette Wittesaeleplein, een nieuw pleintje tussen de Roggestraat en het Korenpad, vernoemd naar het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid uit Roksem”, schetst Romina Vanhooren.

Juliette was het eerste vrouwelijke gemeenteraadlid in Roksem. Ze werd op 28 september 1911 in Jabbeke geboren en trouwde er op 24-jarige leeftijd met Julien Marchand. Juliette werd 94 jaar en overleed op 18 juni 2006.

“Ook in Westkerke wordt een straat vernoemd naar een prominente Westkerkse dame. De nieuwe insteek die ontsloten wordt via de Cyriel Astaesstraat krijgt de naam Rosalia Kyndtstraat”, vertelt de burgemeester.

Ook Rosalia Kyndt was een bekende vroedvrouw. Ze werd op 23 april 1850 geboren en overleed op 20 november 1919). Rosalia woonde met haar echtgenoot Eduard Doom en hun vier dochters recht over de kerk van Westkerke. Het beroep van vroedvrouw is uitzonderlijk in de Westkerkse geschiedenis, zeker voor die periode. Ze maakte haar studies af aan de Vroedvrouwenschool in Brugge. Ze bracht honderden kinderen ter wereld in de regio Oudenburg en was door iedereen bekend. Het enige vervoermiddel waarover zij beschikte was een fiets. Dag en nacht was zij in de weer.

Graansoorten

In woonproject van WoonWel dat paalt aan de Pastoriestraat zullen de nieuwe straten verwijzen naar graansoorten, zoals er nu al een Rogge-, Gerst-, en Haverstraat bestaat. Zo komt er een Maïsstraat voor een nieuwe insteekweg langs de Speltstraat, een Graanpad, voor een nieuw pad dat het Felixplein verbindt met de Speltstraat. Het Hooipad, voor een nieuw pad dat de toekomstige Maïssstraat verbindt met het toekomstige Maria Vandenbergheplein en een Hoppepad, voor een nieuw pad, parallel en ten zuiden van het toekomstige Hooipad.