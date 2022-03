Ophef over aankoop woning Kalbergstraat 5

De aankoop van een leegstaande woning in de Kalbergstraat 5 is bij de oppositie Inspraak.nu in het verkeerde keelgat geschoten. Schepen van Openbare Werken Olivier De Marez had het over een opportuniteit.

Wat er op korte termijn met de woning zal gedaan worden, staat nog niet vast. “Toen we merkten dat de woning van wijlen Albert Detavernier te koop stond, hebben we meteen contact opgenomen met de eigenaars. De aankoop van de woning en het perceel grond gaf ons de mogelijkheid om naar de toekomst toe de site van de jeugdlokalen te herwaarderen. Wat meer is, die woning is gelegen op de hoek van de oprit naar het kerkhof wat ook mogelijkheden biedt naar parkeren van wagens toe in de Kalbergstraat. We hebben die woning gekocht voor 273.500 euro. Eigenlijk gaat het om een investering voor de toekomst en kijken we op lange termijn wat we ermee gaan doen.”

Onduidelijkheden

Oppositieraadslid Koen Castelein verweet de gemeente opeens een vastgoedmakelaar te zijn. “De gemeente gebruikt het geld van de burger om eigendommen aan te kopen en dat is zeker niet de rol van de gemeente.” Schepen De Marez gaf toe dat dit een terechte opmerking is en dat er spaarzaam moet omgesprongen worden met het gemeenschapsgeld. “Elke euro moet twee keer omgedraaid worden alvorens hem uit te geven. Aan de andere kant zijn er een aantal gebouwen eigendom van de gemeente waar we niets mee kunnen aanvangen en die moeten verkocht worden. Dit is het geval voor het oude postgebouw, de pastorie en een woning in de Tieltsteenweg. Soms moet men investeren naar de toekomst toe.”

Ook raadslid Koen Vandenbroucke leek niet blij met de aankoop van de woning. “Er zijn te veel onduidelijkheden en daarom kunnen wij dit dossier niet goedkeuren. Ik snap wel jullie toekomstvisie, maar om dit te realiseren was die aankoop niet nodig.” (CLY)