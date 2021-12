Opening nieuwe kerktoren van Mesen pas voor Pasen 2022

In Mesen wordt uitgekeken naar Pasen 2022. Dan wordt de kerktoren opengesteld voor het grote publiek en komt er ook een verbroederingsfeest met de gemeente Lede. Beide zaken werden door corona enerzijds en door meerwerken anderzijds al een paar keer uitgesteld. Aan de opening van de kerktoren koppelt burgemeester Evrard ook een opwaardering van de crypte.

De werken aan de Mesense kerktoren schieten goed op. Burgemeester Sandy Evrard ging deze week nog een kijkje nemen. “Ik overwon eindelijk mijn hoogtevrees om te zien dat we een zeer mooie toeristische attractie rijker zullen zijn. Zo krijgt de toren van 45 meter hoog een panoramisch uitzicht van 360 graden, uniek voor de Westhoek.”

“Na het beklimmen van 200 trappen krijgen de mensen een fraai uitzicht over de streek. Er zullen maximum tien personen naar boven kunnen. Het is de enige toren in de Westhoek die een uitzicht van 360 graden biedt.”

Vertraging

De werken startten in februari 2020. De planning sprak over een opening met open monumentendag van zondag 13 september 2020. Gezien de vaststelling dat de verstevigingsbalken dringend aan vervanging toe waren werden bijkomende werken uitgevoerd. Dat en corona zorgde voor een aanzienlijke vertraging.

Crypte

Met dit bezoekerscentrum in de kerktoren hoopt burgemeester Evrard dat toeristen ook naar de crypte zullen komen. De crypte die zich onder het koor van de Sint-Niklaaskerk bevindt is het voornaamste restant van de oude abdij van Mesen gesticht in 1057 door gravin Adela van Mesen. Na de opheffing in 1776 werd de Onze-Lieve-Vrouwekerk van de abdij door de parochie in gebruik genomen als de Sint-Niklaaskerk.

Tijdens de eerste wereldoorlog werd in de crypte een Duitse commandopost ingericht. De toestand werd afgebeeld door Adolf Hitler, die in Mesen was gelegerd en er werd verpleegd. In de abdij was ook het Koninklijk Gesticht van Mesen ondergebracht. De instelling kreeg de taak om te voorzien in de opvoeding en onderhoud van behoeftige kinderen en wezen van militairen.

Na de oorlog verhuisde het Koninklijk Gesticht naar Lede. Vandaar de geplande verbroedering met Pasen volgend jaar. Een derde feest rond deze periode komt er uiteindelijk niet. Corona zorgt ook voor een latere opening van het buurthuis. “We halen Pasen niet,” zegt de Mesense burgemeester. “Onze streefdatum is nu te openen met de start van de zomervakantie.”

Buurthuis

Het buurthuis komt er naast het Cado, het Collectieve autonome dagopvang voor ouderen en dit op een oppervlakte van 100m². Naast een ontspanningsruimte komt er ook een keuken. Er is voldoende groen aanwezig alsook parkeerplaatsen voor fietsen.

(MD)