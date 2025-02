Openbare verlichting wordt vernieuwd

Tijdens de gemeenteraad werd het ontwerpdossier goedgekeurd voor het ondergronds brengen van de netten en het vernieuwen van de openbare verlichting in de ’s Gravendriesschelaan en de Bruggestraat in Eernegem. “Dit dossier past binnen de prioritaire acties van het gemeentebestuur om verouderde infrastructuur te vernieuwen”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Geert Vandaele. “Door de netten ondergronds te brengen en de openbare verlichting te vernieuwen, verhogen we niet alleen de duurzaamheid, maar ook de veiligheid in de Bruggestraat en de ’s Gravendriesschelaan. De werken zouden aanvatten in de eerste helft van 2026.” (ED/foto Coghe)