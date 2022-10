Open VLD reageert op audit Francesco Vanderjeugd: “Burgemeesters moeten zeer voorzichtig omspringen met zakelijke deals in eigen gemeente”

De partij Open VLD blijft Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden steunen na het rapport van Audit Vlaanderen. Het onderzoek dat ze voerden naar de verdachte vastgoeddeals die Vanderjeugd sloot, is nu eindelijk afgerond. Uit diverse betrouwbare bronnen blijkt dat in het rapport staat dat de burgemeester zich mogelijk schuldig maakte aan belangenvermenging. Daarom plaatste minister Somers (ook Open VLD) afgelopen vrijdag burgemeester Vanderjeugd onder verscherpt toezicht.

Vorig jaar bracht onze krant het nieuws naar boven dat Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden (Open VLD) in zijn eigen gemeente twee verdachte vastgoedtransacties had gesloten en dat hij daarbij mogelijk gebruik had gemaakt van de voorkennis die hij als burgemeester, bevoegd voor ruimtelijke ordening, kon hebben. Daarop startte Audit Vlaanderen toen een onderzoek.

Steun Open VLD

Uit diverse betrouwbare bronnen blijkt dat er in het rapport ter sprake komt dat Vanderjeugd zich mogelijk schuldig maakte aan belangenvermenging. Maar de partij Open VLD blijft hem steunen. “Burgemeester Vanderjeugd heeft ons op de hoogte gehouden van het audit. Uiteraard moeten burgemeesters zeer voorzichtig omspringen met zakelijke deals in de eigen gemeente. Dat hebben wij hem ook meegegeven. Hij houdt vol dat hem niets ten laste gelegd kan worden”, zegt woordvoerder Maarten Swinnen.

“We hopen dat parket het onderzoek snel afrondt”

“We vernamen uit persartikels dat het parket een vooronderzoek opstartte. Vanderjeugd verleent ook zijn volledige medewerking aan elk soort onderzoek. We hopen dat ze dit zeer spoedig afronden, zodat deze zaak snel wordt uitgeklaard. In een rechtstaat is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Wij hebben net zoals Vanderjeugd vertrouwen in de rechterlijke instanties.”