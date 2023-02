Open VLD Oudenburg trekt in 2024 als Team Burgemeester naar de kiezer

Zaterdagmiddag 25 februari tekenden bestuur en mandatarissen van Open VLD present in café Jerre. Enkele dagen voordien kregen we als pers de uitnodiging voor een persconferentie met als mededeling Big news coming up. En inderdaad, dat grote nieuws is dat de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 trekt als Team Burgemeester. “We blijven de liberale partij, maar willen iedereen mee in ons verhaald”, duidt Anthony Dumarey, kopman van Team Burgemeester.

“We gaan niet in kartel met andere partijen, maar zetten we onze deur open voor al wie in ons verhaal gelooft, al wie men ons wil meewerken aan ons mooie Oudenburg”, verduidelijkt burgemeester Anthony Dumarey. Hij heeft grote ambitie om na de komende gemeenteraadsverkiezingen de sjerp te blijven dragen.

Lokale stadslijst

“Daarom gaan we naar de kiezer als een lokale stadslijst met een programma op maat van de Oudenburgenaar. Op 1 maart starten we al met huisbezoeken. We willen alle straten van onze stad aandoen, aan elk huis aanbellen en iedere stadsgenoot ontmoeten. Door in dialoog te treden zullen we nog duidelijker te weten komen waar onze stad nood aan heeft, waar de inwoner van wakker ligt”, zegt Anthony Dumarey, samen met zijn schepen Romina Vanhooren die aanvult. “Met Team Burgemeester streven we naar een stad waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen het goed kan hebben.”

“Een stad maken, in beweging zetten en besturen doe je niet alleen. Daarvoor trekken we met onze sterkst mogelijke ploeg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Naast onze gevestigde waarden als Romina Vanhooren , Stefaan Reynaert, de mandatarissen en sympathisanten is iedereen verwelkomen we graag iedereen die met ons wil meebouwen aan een nog mooiere stad”, nodigt Anthony Dumarey uit.

Nieuwe naam en logo

Naast de nieuwe naam Team Burgemeester krijgt het project ook een logo. “Het blauw, de kleur van de liberalen, blijft behouden. Daarnaast zie je twee tekstballonnen, want we gaan in dialoog met onze inwoners. En in het woord ‘burgemeester’, wordt ‘mee’ geaccentueerd omdat we streven naar een stad waar iedereen mee is”, aldus nog Anthony Dumarey die nog meegeeft dat er al gesprekken aan de gang zijn met nieuwe mensen die eventueel een plaatsje op de lijst Team Burgemeester zullen invullen.