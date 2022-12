Oostrozebeke verkoopt huis en appartement

Ook de gemeente Oostrozebeke doet er alles aan om zijn begroting in evenwicht te krijgen. Er wordt niet alleen her en der bespaard, zoals de afschaffing van de luierpremies, maar er wordt ook vastgoed verkocht dat eigendom is van de gemeente. Zo wil de gemeente af van de woning nr. 27 in de Tieltsteenweg, een woning die momenteel gebruikt wordt door het OCMW en nu nog bewoond is door vluchtelingen. Volgens schepen Olivier De Marez moet de woning plaats maken voor een nieuw project.

Raadslid Vandenbroucke (Inspraak-nu) vroeg zich af waarom die woning niet openbaar verkocht wordt om mogelijks de prijs nog wat te gaan opdrijven? Schepen Olivier De Marez was ervan overtuigd dat de gemeente er een heel mooie prijs voor kreeg en betwijfelde of de woning bij een openbare verkoop een hogere prijs zou halen. De woning werd verkocht voor de som van 165.000 euro. Niet alleen de woning in de Tieltsteenweg wordt verkocht maar ook een appartement in de Ernest Brengierstraat 14, bus 5. De woning wordt verkocht aan Mijn Huis uit Harelbeke voor de prijs van 215.000 euro. Het appartement was bestemd om een conciërgewoning te worden maar er is nooit een conciërge geweest zodat die woning al die tijd leeg kwam te staan.

Afschaffing luierpremie

Niet alleen wordt er bespaard door de verkoop van enkele bezittingen, naast de verschuiving van een paar zware investeringen naar de volgende legislatuur zoals de Nieuwstraat en heraanleg park Visscherie, voert de gemeente ook enkele kleinere besparingen door. Zo wordt de luierpremie afgeschaft wat een besparing van 2.700 euro moet opbrengen. Wel is het zo dat de geboortepremie van 30 euro blijft bestaan. De afschaffing van de luierpremie gaat in vanaf 1 januari 2023. Volgens de burgemeester werd in de omringende gemeenten die luierpremie al langer afgeschaft. Oppositieraadslid Koen Vandenbroucke was het met die afschaffing niet eens en vond dat er bij het invoeren van besparingen selectiever te werk moet gegaan worden en niet altijd ten koste van de jonge gezinnen die zo’n premie wel kunnen gebruiken. Ook het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken wordt gewijzigd. Vanaf volgend jaar moet er tien euro betaald worden. (CLY)