Oostkamp verkoopt site oude gemeentelijke werkplaats en het postkantoor

De site op de hoek Stationsstraat en Gruuthuselaan, waar vroeger de kantoren van Bpost gevestigd waren, vormt samen met de voormalige gemeentelijke werkplaats een mooie hoek met potentieel voor kwaliteitsvolle woonontwikkelingen in het centrum van Oostkamp.

Omdat deze zone het best in zijn geheel bekeken wordt én omdat de gemeente voorwaarden wil koppelen aan de ontwikkeling van deze hoek, heeft de gemeente onlangs de site van Bpost overgekocht. Door de site nu zelf te verkopen, kan de gemeente bij de verkoop voorwaarden opleggen. Zo is er de garantie dat deze ontwikkeling op een goeie, toekomstgerichte manier gebeurt, met aandacht voor de impact op de omgeving. De gemeenteraad legde op 21 september de procedure voor deze verkoop vast. De opbrengst van de verkoop wordt geraamd op 2.660.000 euro. Wanneer een site zoals deze wordt verkocht aan een bouwpromotor, dan wenst de bouwpromotor vaak om zoveel mogelijk wooneenheden te realiseren. Rendabiliteit blijft uiteraard ook nu belangrijk, maar de gemeente heeft een plan uitgewerkt waar een aantal extra voorwaarden gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de site.

Aandacht voor kleinere wooneenheden, geen al te grote of hoge bouwvolumes, een duurzame inrichting met maximaal herbruikbare energie en waterbuffering, doorsteken tussen de bouwblokken, een binnentuin, gemeenschappelijke ruimtes, behoud van het oude schoolgebouw, ruimte voor deelwagens en een ondergrondse parking zijn een aantal elementen die moeten bijdragen aan een kwaliteitsvolle ontwikkeling op maat van de buurt. Deze aspecten zijn voorwaarden bij verkoop van de gehele site. De gemeente heeft zich hierbij laten begeleiden door een studiebureau met aandacht voor kwaliteit van de omgeving.

Nu de gemeenteraad zijn akkoord heeft gegeven voor de verkoop kan deze site dit jaar nog in de markt gezet worden en kunnen kandidaat-kopers zich aanbieden. De kandidaat-kopers stellen een projectteam voor dat aan deze ontwikkeling zal werken en uiteindelijk selecteert de gemeente Oostkamp drie tot vijf teams. De projectteams werken elk een ontwerp uit, conform de voorwaarden van de gemeente. Een professionele jury zal de ontwerpen evalueren en kiest daarna het beste voorstel, rekening houdend met het ontwerp en het bod. In de tweede helft van volgend jaar zal dan het perceel verkocht worden aan het winnende ontwerpteam.

Masterplan en woonontwikkelingen

De site Bpost is een van de strategische sites die in het masterplan Oostkamp centrum aangeduid waren. In dat masterplan werden oplossingen gezocht voor een aantal tendensen. Dit op het vlak van duurzaamheid, mobiliteit, klimaatverandering. Maar ook op het vlak van wonen. Het aantal mensen dat alleen woont zal immers blijven stijgen. Mensen kiezen steeds vaker voor een kleine woning in het centrum, gecombineerd met duurzamere vervoersmiddelen. Daaruit volgen een aantal uitdagingen voor wonen in centra zoals dichter bij elkaar wonen laten samengaan met een kwalitatieve leefomgeving, niet enkel voor de bewoners, maar ook voor de ruimere buurt. Maar ook om ruimte te voorzien van groen en water om ons te wapenen tegen de klimaatverandering, Plekjes voorzien voor ontmoeting en ontspanning en minder zichtbare wagens, ten voordele van meer kwalitatieve ruimte. In het masterplan voor centrum Oostkamp onderzocht de gemeente samen met specialisten hoe dit gerealiseerd kan worden. De gemeente heeft immers slechts een beperkte impact op de woningmarkt. Toch zoekt Oostkamp naar wat wél kan. De eerste stap daarin is om een duidelijke visie te ontwikkelen. Die moet gekend en gecommuniceerd zijn of worden naar projectontwikkelaars. Daarnaast wil de gemeente ook de kansen benutten die zich aandienen én het goeie voorbeeld geven waar mogelijk, zoals nu bij de site Bpost waar ze wel de nodige voorschriften kan opleggen bij de ontwikkeling. (GST)