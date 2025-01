Oostendse oppositie vraagt stopzetting van samenwerking met Banjul, voorstel wordt weggestemd

Tom Lamont (Vlaams Belang) interpelleerde over de stedenband met Banjul en vroeg in een extra punt de stopzetting van de samenwerking tussen Oostende en de Gambiaanse hoofdstad. De meerderheid gaat daar niet op in.

Midden december publiceerde De Zeewacht een reeks uitgaven die met Europees geld gebeurden door de stad Oostende richting Banjul. Het ging om 15.800 euro kosten voor verblijven van het stuurcomité van Banjul in resorts en om 1.175 euro aan gordijnen voor het kantoor van de burgemeester van Banjul. “Luxueuze uitstapjes en absurde aankopen”, volgens Tom Lamont (Vlaams Belang). “Ook de voorwaarde van een stabiel regime in Banjul is niet vervuld. Er was een poging tot staatsgreep, de besnijdenis van vrouwen is er jarenlang goedgekeurd en het staatshoofd roept nog op om homoseksuelen te onthoofden. Bijkomend kregen we in december te horen dat de Europese middelen misbruikt zijn geweest. De stedenband heeft haar geloofwaardigheid verloren. De belastingbetalers moeten opdraaien voor buitensporige uitgaven en wanbeheer. En er is een beperkte meerwaarde voor Oostende. De focus moet op Oostende liggen”, luidde het.

Hij vroeg dat het stadsbestuur de nodige stappen zou zetten om de stedenband te beëindigen. Lamont verwees ook naar (meerderheidspartij) N-VA die zich tijdens de campagne en daarna kritisch uitliet over de stedenband.

Weggestemd

Schepen Maxim Donck (N-VA): “De meerwaarde voor de Oostendenaar was beperkt. Er zijn uitgaven gebeurd die bedenkelijk zijn. Anderzijds waren er goede zaken zoals de stages voor verpleegkundigen. Het EU-project werd beëindigd eind november. Tegen eind februari moeten we aan Europa een rapport bezorgen en die rapportering is volop bezig. We moeten voorzichtig zijn, dit dossier afwerken en beëindigen. Als we nu de rapportering stoppen, dan brengen we de stad in woelig water. Daarom kunnen we het voorstel van de oppositie niet goedkeuren. Er mag wel een volledig debat over komen in de gemeenteraad.”

Het voorstel werd weggestemd met 35 tegen 3. Ook drie leden van Vlaams Belang stemden het voorstel van Lamont weg. Ze vergisten zich bij het stemmen.