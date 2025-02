Oostende wil na de zomer starten met de renovatie van Thermae Palace Hotel

Op de gemeenteraad van Oostende gaf burgemeester John Crombez (Vooruit) voor het eerst een stand van zaken over het dossier van het Thermae Palace Hotel. Daaruit blijkt dat het nieuwe bestuur snel werk wil maken van de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen. Er worden ook gesprekken gevoerd met Participatiemaatschapij Vlaanderen en Restotel om de samenwerkingsovereenkomst aan te passen.

Tom Lamont van Vlaams Belang en Bart Plasschaert van Trots op Oostende wilden op de Oostendse gemeenteraad maandagavond graag weten hoever het staat met de renovatieplannen van het Thermae Palace Hotel. Het dossier deed in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen immers veel stof opwaaien. Bij de start van de Vlaamse regering bleek dat er 30 miljoen op de begroting werd vrijgemaakt om de renovatie van het historische gebouw mogelijk te maken. “Die 30 miljoen was in het regeerakkoord en in de begroting ingeschreven als middelen, maar het spreekt voor zich dat zij die alleen zullen uitkeren als wij een subsidiedossier indienen die voldoet aan de voorwaarden. Nu we de voorwaarden kennen, kunnen we ook volop aan het werk om het dossier in orde te zetten. We zijn daar dan ook volop mee bezig”, licht burgemeester John Crombez toe.

Snel

“Een van de voorwaarden is dat het nu snel moet gaan gebeuren. Dat heeft onder meer te maken met vorige subsidies die toegekend zijn. In het verleden werd al eens 10 en 2 miljoen euro toegezegd. Die 10 miljoen was in het kader van de Europese relancemiddelen. Er zit daar een termijn op en die loopt af in 2026. Dat is een van de redenen dat er snel actie moet ondernomen worden”, aldus Crombez.

Geen residentiële bouw

Er wordt niet alleen hard gewerkt om het subsidiedossier af te werken, maar ook de samenwerkingsovereenkomst van stad Oostende met de Participatiemaatschappij Vlaanderen en uitbater Restotel zal heronderhandeld worden. Zo werd er in het akkoord opgenomen dat een residentiële bouw mogelijk was om extra geld te verzamelen om de renovatie mogelijk te maken. Die plannen kregen heel wat kritiek van de bevolking. “Het is duidelijk dat er geen residentiële bouw zal komen. Er zullen daarnaast nog een paar zaken veranderen. In maart moet alles buiten en dan weten we definitief hoe het zit”, zegt Crombez daarover.

Verhuis Mu.ZEE

Over een mogelijke verhuis van Mu.ZEE is er nog geen beslissing. “Het is voor mij niet duidelijk of Mu.ZEE verhuist naar het Thermae Palace. De Vlaamse regering moet daarover beslissen. Ook dat zal snel moeten gebeuren.” Het stadsbestuur zou alvast graag na de zomer willen starten met het eerste deel van de werken.