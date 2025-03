Oostende versoepelt reglement over leegstand en deelt geen monsterboetes meer uit

Het schepencollege keurde de aanpassing van het reglement op leegstand goed. Volgende week komt het op de gemeenteraad. Oostende plafonneert de tarieven en zorgt voor meer mogelijkheden voor vrijstelling. Het reglement gaat in op 1 april.

De badstad kwam de voorbije jaren vaak in het nieuws met de aanpak van leegstand. Voor sommige andere gemeenten was Oostende zelfs een voorbeeld. Het reglement werd in de loop der jaren wel strenger en zorgde bij langere leegstand voor monsterboetes van soms meer dan 100.000 euro. De boetes zorgden voor slapeloze nachten en veel gesakker bij de ontvangers ervan. “Tussen 2013 en 2021 waren er gemiddeld 9 leegstandsdossiers per jaar. In de periode 2022 tot vorig jaar waren er gemiddeld 92 per jaar. Volgens het huidige reglement betaalt iemand met een leegstaande woonentiteit 45.000 euro in het vijfde jaar van leegstand. Over de hele periode loopt dat op tot 112.500 euro”, schetst burgemeester John Crombez (Vooruit).

Voorwaarden aanpassen

“We passen de vrijstellingsvoorwaarden aan. Als we merken dat er vertraging zit op de renovatie omwille van ziekte, ongeval of hoge leeftijd dan zal men daar een extra jaar vrijstelling voor kunnen krijgen. Dat moet uiteraard aangetoond worden”, zegt John Crombez. De stad zal ook overmacht in overweging nemen bij de beoordeling. “Als men volop bezig is met renovatie en er is een tegenslag waarbij men toch binnen afzienbare tijd de renovatie kan afwerken, dan zullen we daar rekening mee houden en een verlenging toestaan.”

Tarieven aanpassen

De huidige regelgeving zou een zoektocht zijn in tarieven en daarom vereenvoudigt de stad die. Het basisbedrag wordt vastgesteld op 3000 euro per woning van 1 bouwlaag met maximaal 120 m². Als de woningen groter zijn dan is het tarief 3.500 euro (1 bouwlaag) of 4.000 euro (meer dan één bouwlaag). Als een woning meerdere jaren leeg staat dan wordt het basisbedrag vermenigvuldigd (met een maximum van 4 jaar). “Het kan niet zijn dat iemand met een klein pand met 2 woonentiteiten meer betaalt dan iemand met een groot pand met 1 entiteit”, motiveert Crombez. De nieuwe regels gaan in op 1 april.