Ook Vlaams Belang trekt volgend jaar naar Kortemarkse kiezer

In 2024 kan de Kortemarkenaar in het stemhokje kiezen tussen maar liefst zes partijen, waarvan één nieuwe: Vlaams Belang. Aan heel wat lijsttrekkers en -duwers wordt nog gesleuteld, terwijl Open VLD onder een andere naam naar de kiezer trekt: Zeker 8610.

Is het al een uitgemaakte zaak dat CD&V en Zeker 8610 opnieuw tot elkaar veroordeeld zijn om een oranje-blauwe coalitie te vormen? Zolang de kiezer niet gesproken heeft, blijft het koffiedik kijken. Over lijsttrekkers geven beide partijen nog niet veel prijs.

Meer dan vijftien jaar maakt Open VLD deel uit van het bestuur in Kortemark. Voor het eerst in haar lokale geschiedenis kiest de partij niet langer meer voor die nationale partijnaam. Ze trekt in 2024 naar de stembus onder de naam Zeker 8610. De naam verwijst niet alleen naar de inhoudelijke boodschap, maar ook naar de draagkracht van de voltallige ploeg, die de gemeente kan besturen. In de nieuwe naam zit de postcode van Kortemark, die vijf dorpskernen verenigt. In het logo vind je de contouren van de gemeente terug en een groene touch die verwijst naar de landbouw, de natuur en het landschap. De blauwe kleur refereert naar de liberale visie van de partij.

Exit Mark Pollentier?

Ook CONTENT is weer van de partij, en net zoals bij de vorige verkiezingen trekt Tim Deweerdt de lijst. Bij CONTENT hopen ze op een tweede zitje, dat ze in 2018 aan hun neus voorbij zagen gaan. De progressieve lijst van kopman Deweerdt diende toen bezwaar in omdat er in één telbureau drie twijfelachtige stembiljetten toch geldig werden verklaard. CONTENT behaalde 859 lijststemmen, ééntje minder dan N-VA, dat met een tweede zetel ging lopen. De raad voor verkiezingsbetwistingen verklaarde het bezwaar ongegrond.

N-VA veroverde twee zitjes, voor Veerle Vanslembrouck en Mark Pollentier, maar deze laatste verliet de partij in oktober 2020. Het raadslid en het recent verkozen lokale partijbestuur konden het niet met elkaar vinden, waarop Pollentier zijn conclusies trok en als onafhankelijk raadslid ging zetelen. Of Pollentier deelneemt aan de verkiezingen van 2024, is nog niet zeker. Het politieke vuur is zeker nog niet gedoofd bij hem, maar hij laat niet verder in zijn kaarten kijken.

Wie dat wel doet, is Rita Tyvaert. Zij kwam als éénvrouwspartij Eerlijk & Bezorgd op in 2012, en haalde toen zowaar 1.000 stemmen. In 2018 kreeg ze vijftien kandidaten op haar lijst en kaapte zowaar twee zitjes weg in de gemeenteraad: eentje voor zichzelf en eentje voor Steven Provoost uit Zarren.

87 leden

In 2024 verschijnt er een zesde speler op het politieke toneel in Kortemark: Vlaams Belang. De partij is drie jaar actief in de gemeente en telt momenteel 87 leden. Voorzitter van de partij en lijsttrekker bij de komende verkiezingen is Kurt Meuleman (56). Momenteel woont hij nog in Werken, maar binnenkort vestigt hij zich langs de Staatsbaan in Kortemark. Hij is getrouwd met Katleen Deschagt, die penningmeester is van de partij. Daarnaast maken ook Ronny Dewulf, Pascal Huys, Hugues Stratsaert, Ria Kimpe en Tijl Spinnewyn deel uit van het Kortemarkse bestuur van Vlaams Belang.

Vijf programmapunten

De nieuwe politieke speler wil inzetten op een beter waterbeheer in de gemeente en wil in de Krekemeersen een speelpark en een tearoom, in gemeentelijke concessie uitgebaat. Daarnaast wil de partij inzetten op meer veiligheid aan het Kortemarkse station en wil ze meer blauw aan de schoolpoorten bij het begin en het einde van de schooldag. Als de gemeente haar ambitieuze bouwplannen kon verwezenlijken, waarom zou er in de volgende legislatuur dan geen plaats zijn voor een nieuw Kortemarks jeugdhuis? En last but not least zal de partij ijveren voor eenrichtingsverkeer aan de Kortemarkse schoolpoorten. Momenteel staan er al elf kandidaten op de lijst van Vlaams Belang, uit alle lagen van de bevolking.

In elk geval zal het de Kortemarkse kiezer zijn die op zondag 13 oktober 2024 de plaatselijke politieke kaarten schudt, ook al is dat niet meer verplicht.