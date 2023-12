Ook Slypskapelle krijgt een AED-toestel

David Claeys (N-VA Plus) vroeg tijdens de gemeenteraad om ook een AED-toestel (een Automatisch Externe Defibrillator) in Slypskapelle te voorzien. Zo’n toestel kan bij een hartfalen het leven van iemand redden. “Verspreid over Moorslede en Dadizele hangen er enkele AED-toestellen, zowel door de gemeente als toestellen van winkels of bedrijven”, zegt David. “Enkel in Slypskapelle hangt er geen. Misschien kan er ook daar zo’n toestel geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld aan d’Oude Schole of in de nabijheid van de pastorie of school?”

Sportcentra

“Graag doen we ook de suggestie om een kort artikel in het infoblad ‘Mee in Mwoslé’ te wijden aan de AED-toestellen. De locaties kunnen erin worden opgenomen en de werking toegelicht. En waarom niet nog eens een infosessie hierover organiseren door het Rode Kruis. Halfweg 2022 was er al zo’n sessie in Moorslede, misschien is dat voor herhaling vatbaar.”

“Voor alle duidelijkheid : zo’n toestel werkt niet bij een hartstilstand want men moet starten met hartmassage”, reageert burgemeester Ward Vergote (Visie). “Het is wel een goed toestel, maar een grote fan van een AED-toestel ben ik niet. Het is veel nuttiger om een EHBO-cursus te volgen. De enige plaats waar ik voorstander van ben is op plaatsen waar er veel oudere mensen komen en aan sportcentra.”

“We hebben er hangen bij ons in de school in Roeselare en deze moesten werden in het laatste jaar drie keer gebruikt”, zegt Margaux Vandekerckhove (N-VA Plus). “Dat toestel zegt wat je moet doen tijdens het reanimeren.”

“Het voorstel kunnen we wel ergens volgen, d’Oude Schole is de beste plaats omdat er daar de meeste mensen samenkomen. In de editie van januari-februari van het gemeentelijk infoblad zal er een artikel staan.”

“Het is het Rode Kruis dat zelf moet beslissen of ze zo’n cursus wil geven. We zullen hen de vraag stellen. Alle plaatsen waar er een AED-toestel hangt, staan op de website van onze gemeente.” We zochten het eens op: het zijn er in totaal negen.