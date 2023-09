Ook parket onderzoekt nu vastgoeddeals van Anthony Dumarey

Bij het parket van West-Vlaanderen loopt een opsporingsonderzoek naar burgemeester Anthony Dumarey van Oudenburg wegens mogelijke belangenneming. De Open VLD’er besliste deze week om een stap opzij te zetten als burgemeester nadat Audit Vlaanderen een vernietigend rapport afleverde. Dumarey is al de vierde West-Vlaamse burgemeester die in opspraak komt wegens verdachte vastgoedtransacties, telkens na onderzoek van deze krant.

De druk op burgemeester Anthony Dumarey van Oudenburg was de voorbije weken onhoudbaar geworden. Na 24 jaren vanop de oppositiebanken inbeuken op de CD&V-meerderheid slaagde Dumarey er met zijn Team Burgemeester in 2018 in om de sjerp te veroveren. Vijf jaar later is het sprookje voorbij. Dinsdag hield Dumarey de eer aan zichzelf en postte hij een emotionele open brief op zijn sociale media. “Burgemeester zijn van Oudenburg was het mooiste wat kon gebeuren, maar ik houd niet ten koste van alles vol aan deze rol. Uit liefde voor Oudenburg zet ik op 2 oktober een stap opzij”, schreef hij.

Duidelijk signaal

Daags voordien klonk Dumarey nochtans strijdvaardig. Na afloop van de besloten gemeenteraadszitting, waarop het rapport van Audit Vlaanderen besproken werd, klonk het nog dat hij burgemeester is en burgemeester zal blijven. Bij zijn coalitiepartners – Vooruit en N-VA – luidde een andere boodschap. “Wij blijven hiermee in de knoop zitten. Voor ons moet er een duidelijk signaal komen.” De druk werd opgevoerd, Dumarey kreeg het voorstel om een ceremonieel burgemeester te worden. Lintjes knippen, op de foto gaan maar geen echte bevoegdheden meer. “Hiervoor pas ik”, schreef Dumarey in zijn open brief. “Dat verdienen onze inwoners niet, ze verdienen daadkracht en leiderschap”, klonk het.

Finaal is het dus het rapport dat Audit Vlaanderen opstelde na het forensisch onderzoek naar Anthony Dumarey dat de burgervader de kop kostte. Al in januari vorig jaar bracht De Krant Van West-Vlaanderen aan het licht dat gouverneur Carl Decaluwé de Oudenburgse burgemeester op de vingers had getikt. Op de website van het vastgoedkantoor van Anthony Dumarey werden namelijk appartementen te koop aangeboden op de gelijkvloerse verdieping van het nieuw te bouwen Welzijnshuis. Dit op een moment dat er voor het nieuwbouwproject nog geen bouwvergunning was. Gouverneur Decaluwé maakte in een brief duidelijk dat er sprake was van een schijn van partijdigheid, maar stelde dat er geen toezichtsmaatregel nodig was gezien het project van het Welzijnshuis ondertussen afgeblazen was.

Verscherpt toezicht

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft de stad Oudenburg ondertussen wel onder verscherpt toezicht geplaatst. Na de publicatie in De Krant van West-Vlaanderen heeft Audit Vlaanderen namelijk beslist om een forensisch onderzoek uit te voeren. Daarbij zijn de auditeurs naar verluidt op heel wat nieuwe dossiers gestoten, los van het Welzijnshuis.

Het rapport telt meer dan honderd bladzijden en is volgens ingewijden niet mis te verstaan. Vandaar dat de druk op Anthony Dumarey onhoudbaar werd. “Als politicus word je steeds met argusogen bekeken, als je professioneel vastgoedmakelaar bent des te meer en krijg je te maken met constante verdachtmakingen”, schreef burgemeester Dumarey daar zelf over.

Wie Dumarey zal opvolgen, was bij het ter perse gaan nog niet bekend. Maar met het afsluiten van het onderzoek van Audit Vlaanderen en de aanstelling van een opvolger is de kous voor Dumarey nog niet af. Ook bij het parket van West-Vlaanderen loopt momenteel een onderzoek naar de handel en wandel van de burgemeester.

Rechercheurs van de federale politie onderzoeken of Dumarey zich schuldig maakte aan belangenneming. “Van alle dossiers tegen West-Vlaamse burgemeesters is dit met voorsprong het zwaarste”, klinkt het in speurderskringen. Als het onderzoek voldoende bezwarende elementen oplevert en het parket besluit Dumarey te vervolgen, dan riskeert hij naast een celstraf en een boete ook het verlies van zijn politieke rechten. In dat geval kan hij niet langer in de gemeenteraad zetelen en wordt het ook onmogelijk om bij de verkiezingen volgend jaar op een lijst te staan.

Vervolging

Anthony Dumarey is daarmee de vierde burgemeester tegen wie bij het parket een opsporingsonderzoek loopt naar belangenneming. Telkens gebeurde dat na onderzoek van De Krant van West-Vlaanderen. In het geval van Ward Vergote (Visie), burgemeester van Moorslede, mondde dat onderzoek al uit in vervolging. Op 7 november staat Vergote voor de rechter in Kortrijk. Voor burgemeesters Francesco Vanderjeugd (Open VLD) van Staden en Dirk Verwilst (CD&V) van Meulebeke is het onderzoek nog volop bezig.