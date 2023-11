Onzekerheid troef een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen: Knokse wonden lang niet geheeld

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is in Knokke onzekerheid troef. Zelfs de N-VA is nog niet zeker of ze op eigen houtje en onder eigen naam opkomt. De leiding van Gemeentebelangen houdt de lippen op elkaar zolang Jan Morbee niet beëdigd is als burgemeester. Intussen kondigt ex-schepen Annie Vandenbussche aan dat ze voortaan als onafhankelijke zetelt. “Met de manier waarop mensen misleid werden en Piet De Groote aan de kant werd gezet, kan ik me niet verzoenen”, klinkt het.

Waar te beginnen, bij deze stand van zaken in politiek Knokke-Heist op een jaar van in meerdere opzichten historische gemeenteraadsverkiezingen? Voor het eerst in decennia staat er geen Lippens op de lijst, tenzij Valery Lippens alsnog zou kunnen overtuigd worden om in de ring te stappen. De woelige gebeurtenissen van de voorbije weken en maanden – het onderzoek van Audit Vlaanderen, het ontslag van schepen Kris Demeyere in de nasleep daarvan, burgemeester Piet De Groote die door zijn eigen partij Gemeentebelangen werd geïsoleerd en zijn dramatisch in de media aangekondigde ontslag – doen naar adem happen.

Bij Gemeentebelangen werd beslist dat eerste schepen Jan Morbee Piet De Groote zal opvolgen als burgemeester. Maar gevraagd of hij dan ook de lijsttrekker wordt, laat partijvoorzitter Lucas Vanden Bussche enkel weten dat ‘Gemeentebelangen voorlopig de stilte zal bewaren’.

Eerder vernamen we al dat de CD&V en de Open VLD opnieuw zouden toetreden tot de Gemeentebelangen-lijst, net zoals bij de vorige verkiezingen, maar officieel werd dat niet bevestigd.

Nog meer ongenoegen

Wel is duidelijk dat de rust binnen Gemeentebelangen nog niet is teruggekeerd. We schreven hier al hoe raadslid Neil Couhysder zich bekocht voelde in de demarche met de ‘open brief’ waarbij Piet De Groote werd geïsoleerd, en nu horen we een gelijkaardig verhaal van raadslid en voormalig schepen Annie Vandenbussche. Uit onvrede met de gang van zaken liet ze op de gemeenteraad weten verder als onafhankelijke te zetelen.

“Ik werd opgebeld toen ik net terug was van reis, met de vraag om mijn naam onder die fameuze open brief te laten zetten. Die kreeg ik toen niet doorgestuurd om te lezen, en er werd me gezegd dat iedereen eigenlijk tekende”, vertelt raadslid Vandenbussche. “Omdat ik voelde dat er iets niet klopte, heb ik nadien nog gevraagd om mijn naam eraf te halen als niet iedereen (dus ook Piet De Groote, red.) zou mogen tekenen, maar daarop werd niet meer ingegaan. Neen, met de manier waarop mensen misleid worden, de houding van een bepaald groepje dat alles alleen wil bedisselen, en de manier waarop Piet langs de kant werd gezet, kan ik me niet verzoenen. Weet je dat de exacte uitslag van die vertrouwensstemming waarmee onze burgemeester opzij werd geschoven zelfs nooit bekendgemaakt werd? Zo ‘transparant’ en ‘integer’ is dat dus allemaal verlopen.”

Te veel onduidelijkheid

Bij de N-VA laat afdelingsvoorzitter Steve Ronse weten dat er ‘vandaag nog te veel onduidelijkheid over het politieke landschap richting 2024 is om nu al aan te geven op welke manier de N-VA naar de kiezer trekt.’ “We reiken de hand aan iedereen die op een integere manier aan politiek wil doen en de regels die er zijn wil toepassen voor iedereen in Knokke-Heist”, klinkt het verder. “Maar uiteraard zal Cathy Coudyser, ons Vlaams Parlementslid en fractieleider in de gemeenteraad, een belangrijke positie innemen.”

Bij Vlaams Belang – dat duidelijk maakt tégen meer hoogbouw te zijn en vóór betaalbare woningen en het behoud van het familiale karakter – laat voorzitter Philip Claeys weten dat de partij zeker onder eigen naam naar de kiezer zal gaan, maar dat het nog te vroeg is om de naam van een lijsttrekker bekend te maken.

Vooruit en Groen, die – kort gezegd – ijveren voor meer sociale impulsen en minder beton, trekken wellicht net zoals de vorige keer op één lijst naar de kiezer, al wordt die beslissing pas definitief genomen op de ledenvergaderingen van beide partijen. “We hopen uiteraard meer dan de huidige één zetel te halen, zeker in dit politieke klimaat, maar als het er maar een wordt, zullen we het mandaat weer opsplitsen”, geeft Vooruit-gemeenteraadslid Katrien Anteunis nog mee.