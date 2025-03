Ontwikkeling gronden Hansbekestraat laat na elf jaar nog steeds op zich wachten

In februari 2014 keurde de gemeenteraad van Wervik de voorlopige aanvaarding van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) West-Barrierestraat goed. Daar zijn 90 woongelegenheden voorzien waarvan 30 sociale koopwoningen. Liefst elf jaar later is er blijkbaar nog altijd geen schot in de zaak. Dat bleek alvast tijdens de gemeenteraad.

GRUP West-Barrierestraat bevindt zich pal voor de Leiebrug in de Hansbekestraat, aan de overkant van de parkbegraafplaats. De gronden waren eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij De Leie die ondertussen moest fusioneren met de bouwmaatschappij !Mpuls Menen. Langs de Leie gaat het om een open ruimte maar het is altijd woongebied geweest. De grote lap grond is ideaal om tweeverdieners aan te trekken. Voor hen is er alvast geen overschot aan bouwgrond.

Liever Leiedal

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) vroeg naar de stand van zaken over de bouwgrond dicht bij de Leiebrug in de Hansbekestraat.

“Het is de bedoeling van !Mpuls om die gronden op de markt te brengen”, aldus schepen Yves Obin (CD&V).

“Dat dit zal gebeuren met een projectontwikkelaar betreur ik enigszins”, aldus fractieleider Bert Verhaeghe (Team 2030). “We hopen dat het kwaliteitsvol wordt. Aanvankelijk was het de bedoeling hiervoor een beroep te doen op de intercommunale Leiedal. Er was concrete interesse. Het lijkt me een betere piste dan dit over te laten aan een projectontwikkelaar. Beter kiezen voor kwaliteit dan snel geldgewin. Het gaat om een mix van vrije kavels maar ook sociale kavels, wat ook belangrijk is. Die combinatie zal een kwaliteitsvolle ontwikkeling mogelijk maken. Bij deze een oproep om dat te herbekijken en de piste Leiedal niet helemaal te verlaten.”

“Onlangs was er hierover nog een overleg tussen de stad en !Mpuls”, zegt schepen Obin. “We zitten nog in een startfase. Het gaat om een mooie locatie om te wonen en dan willen we niet zomaar dat daar iets zou komen dat we niet willen gezien hebben in onze stad.”