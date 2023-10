Ontwerp nieuwe school Poelkapelle te duur: “1,5 miljoen euro boven maximaal budget”

Jan Halewyck (CD&V) onthulde op de gemeenteraad dat het bestuur een brief stuurde naar het schoolbestuur van De Ooievaar in Poelkapelle die samenwerking rond de bouw van de nieuwe school op de helling zet. Burgemeester Dominique Cool (N-VA) erkende dat de ontwerpen ver boven de afgesproken budgetten liggen.

In maart 2022 kondigden het gemeentebestuur en VBS De Ooievaar de bouw van een nieuwe school en buitenschoolse kinderopvang aan in Poelkapelle. Anderhalf jaar later zit dat dossier helemaal in het slop. Jan Halewyck (CD&V) zag dat er een dreigende brief werd gestuurd naar het schoolbestuur. “De inhoud van de brief komt erop neer dat het bestuur op het punt is die samenwerking te stoppen”, aldus Halewyck. “De budgettering en timing zouden helemaal niet meer kloppen met wat er afgesproken werd. In brief staat ook de ‘dringende’ vraag om antwoorden te geven over budgettering en samenwerking.”

Financieel niet haalbaar

“Volgens de samenwerkingsovereenkomst zijn er bepaalde budgetten voorzien vanuit de gemeente”, repliceerde burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Het is al de derde keer dat we geconfronteerd worden met een ontwerp dat financieel niet haalbaar is. Nochtans is in het samenwerkingsakkoord duidelijk gestipuleerd dat het budgettair onder controle moet gehouden worden. Goed,de school heeft beloofd dat ze een oplossing gaan zoeken. Een tweede zaak was dat het moest gegund worden tegen 1 april. We zijn midden oktober. Op vandaag is het nog steeds niet gegund. Vandaar dat wij vragen aan school: hoe zit het? We hebben al twee keer een oplossing gaan aanbieden. Het is nu aan de school en het schoolbestuur om zelf met oplossingen voor de dag te komen die rekening houden met de financiële limieten. Nog meer tegemoetkomen zou simpelweg niet fair zijn ten aanzien van de andere scholen.”

Antwoord tegen 1 november

Na wat aandringen van Lieven Vanbelleghem (CD&V) gaf de burgemeester ook de cijfers. “Het geraamde bedrag was 4,8 miljoen euro. Dat was het maximale budget. Om met een gerust hart naar die werken te gaan zou je eigenlijk 10 à 15 procent eronder moeten zitten, rekening houdende met eventuele meerprijzen. Als ik het goed heb was de laagste aanbesteding 6,3 miljoen euro, dus 1,5 miljoen boven de vooropgestelde raming. Op dit moment is de school aan het zoeken naar een antwoord. Ten laatste tegen 1 november moeten ze komen met een voorstel hoe zij die samenwerking verder zien”, besloot Dominique Cool.

Architect

Lieven Vanbelleghem vond nog dat de school weinig te verwijten valt. “In wiens richting moet je kijken? Dat is toch naar de architect. Die mens moet toch iets tekenen die haalbaar is. Ik heb de indruk dat daardoor de school een beetje in de aap gelogeerd is.” (TOGH)