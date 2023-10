Ontslagnemend burgemeester Piet De Groote haalt snoeihard uit op hallucinante gemeenteraad: “Durven jullie in spiegel te kijken?”

Op de jongste gemeenteraad in Knokke-Heist haalde burgemeester Piet De Groote – ja nog steeds in functie – snoeihard uit naar de raadsleden van Gemeentebelangen die hem via een geheime stemming en een open brief in de krant aan de kant schoven. “Durven jullie in de spiegel kijken en nog oordelen dat jullie integer en transparant hebben gehandeld?” De Groote maakte ook bekend op te stappen uit Gemeentebelangen en verder te zetelen als onafhankelijke.

Het was een erg opmerkelijke Knokke-Heistse gemeenteraad in het Sociaal Huis in Heist donderdagavond. Alleen al door de setting. Piet De Groote, die zo’n drie weken geleden zijn ontslag aankondigde, is nog steeds in functie als burgemeester en zat dan ook centraal vooraan. Met links en rechts naast zich: de schepenen die tegen hem samenspanden en hem via een geheime stemming en een open brief langs de kant schoven als lijsttrekker en de facto ook als burgemeester door het duidelijk opzeggen van het vertrouwen.

Woelige periode

Een en ander is natuurlijk niet los te zetten van de voorbije bijzonder woelige maanden met onder meer de heisa rond het eerst overdragen en dan weer niet van het gemeentelijk onderwijs, het onderzoek van Audit Vlaanderen en daaruit volgend het ontslag van schepen Kris Demeyere.

“Ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Kunnen jullie dat ook zeggen?” – Piet De Groote

Piet De Groote hield er aan nog eens toelichting te geven bij zijn ontslag als burgemeester. Hij stelde de achterkamerspelletjes – waarbij A werd gezegd in zijn gezicht en B achter zijn rug – meer dan moe te zijn. “Ik ben 17 jaar lid van het College van Burgemeester en Schepenen en ben nooit betrokken geweest in schandalen, noch werd ik met de vinger gewezen in gelijk welk onderzoek dan ook. Ikzelf kan iedereen recht in de ogen kijken. Kan iedereen hier dat zeggen? Ik betwijfel het”, klonk het hard.

“Rattenvangers”

De Groote liet ook weten uit de lijst Gemeentebelangen te stappen en verder als onafhankelijke te zetelen. Hij vergeleek de initiatiefnemers van de putsch tegen hem met ‘rattenvangers van Hamelen’. Naar alle leden/gemeenteraadsleden die de fameuze open brief ondertekenden deed hij een oproep. “Durven jullie in de spiegel kijken en nog oordelen dat jullie integer en transparant hebben gehandeld? Indien het antwoord neen is, zouden jullie je verantwoordelijkheid daarvoor moeten nemen”, klonk het. “Ikzelf zal het ambt van burgemeester waardig blijven vervullen tot er een opvolger is beëdigd. En daarna blijf ik actief als onafhankelijk gemeenteraadslid. Dat ben ik verschuldigd aan mijn 3.595 kiezers.”

“Had u meer geluisterd naar de bevolking, dan zou het zo ver niet gekomen zijn” – schepen Antoine Geerinckx

Schepen Antoine Geerinckx (Gemeentebelangen) repliceerde dat De Groote nu veel verwijten maakt aan iedereen maar deze situatie vooral aan zichzelf te danken heeft. “Had u meer geluisterd naar de bevolking – in dossiers zoals de hoogbouw en het gemeentelijk onderwijs – dan zou het zo ver niet gekomen zijn”, stelde Geerinckx.

Daarna vroeg ook gemeenteraadslid en voormalig schepen Annie Vandenbussche het woord om aan te kondigen dat ze uit Gemeentebelangen stapt en net als De Groote verder zal zetelen als onafhankelijke. “Gemeentebelangen is verbrand, de werking is verzand in amateurisme, opportunisme en anarchie”, klonk het. Ze hekelde ook de ‘karaktermoord’ op Piet De Groote en het misleidende karakter van de geheime stemming en de open brief tegen hem.

“Dit kan niet blijven duren”

In een reactie op het opmerkelijke schouwspel liet Cathy Coudyser van oppositiefractie N-VA verstaan dit met grote ogen te bekijken. “Hier zit nu een burgemeester die uit zijn eigen meerderheid is gestapt. De facto is de gemeente onbestuurbaar geworden. Dit kan zo niet blijven duren. De bevolking verdient zoveel meer dan dit gekrakeel.”