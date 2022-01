Ontslag van twee schepenen uit onvrede over beleid zindert fors na in Maldegem

Twee schepenen die uit onvrede over het beleid ontslag nemen: dat is tot dusver de oogst van wat als ‘een nieuwe politieke wind’ was aangekondigd. De burgemeester ziet geen problemen, maar het ongenoegen zindert fors na. Moet Maldegem zich zorgen maken?

Na de verkiezingen van 2018 kreeg Maldegem voor het eerst in decennia een meerderheid zonder CD&V. De nieuwe meerderheid (Open Vld, N-VA en De Merlaan) kondigde aan dat er een nieuwe politieke wind zou waaien: de oppositie en de bevolking zouden van in het begin bij alle belangrijke dossiers betrokken worden. In het beleidsplan werden enkele grote projecten opgenomen, die de Maldegemse schuldenlast de komende jaren fors de hoogte zullen insturen.

Dat inspraak een ruim begrip is, zou de oppositie snel ondervinden. Door de gemeenteschool op de Kruipuit over te dragen aan het Gemeenschapsonderwijs en bijna gelijktijdig van die onderwijskoepel een perceel grond voor een nieuwe jeugdsite te kopen, en door de bouw van een cultuur-hotspot met ondergrondse parking in het centrum van Maldegem werd de oppositie driemaal in snelheid genomen.

Die ‘nieuwe politiek’ viel niet alleen bij de oppositie niet in de smaak. Schepen Rudi De Smet en raadslid Katleen De Kesel van N-VA en schepen Peter Van Hecke en raadslid Annuska Van Hoorebeke van Open Vld namen uit onvrede met het beleid eind vorig jaar ontslag.

Volgens burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) is er geen vuiltje aan de lucht. “Als schepencollege tekenen wij de beleidslijnen uit. Eens een dossier voldoende onderbouwd is, gaan wij daarmee naar de raadsleden. Zij kunnen dan opmerkingen maken, wijzigingen voorstellen of het voorstel afkeuren. Mochten we onmiddellijk

iedereen bij de opstart van een dossier betrekken, dan zou het voor elk serieus project jaren duren vooraleer we tot de realisatie kunnen overgaan. We willen de komende jaren projecten realiseren.”

Geen open debat

Ex-schepen Peter Van Hecke denkt daar helemaal anders over: “Met dit schepencollege is geen open debat mogelijk. De democratische regels worden er constant met de voeten getreden. De burgemeester trekt alles naar zich toe. Wie zijn de beleidslijn niet volgt, zal het geweten hebben. Ik heb het ondervonden. Als het college niet snel het roer omgooit, zie ik de toekomst van Maldegem allesbehalve rooskleurig tegemoet.”

Oppositieraadslid Koenraad De Ceuninck (CD&V) sluit zich daarbij aan: “Net als bij Groen waren ook bij CD&V de verwachtingen over een nauwere samenwerking hooggespannen. Van de beloofde informatiedoorstroming hebben wij echter nog niets gemerkt. Nieuwe projecten worden pas in de gemeenteraad besproken als het dossier zo goed als klaar is en er enkel nog details aan een ontwerp kunnen aangebracht worden. Wij vrezen dat het er de komende jaren niet beter op wordt.”

