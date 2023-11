Ons DNA wil alternatief zijn voor huidige politieke partijen: “Zonder partijkleur, vòòr leefbare en veilige dorpskernen met Davy Dewaele als lijsttrekker”

De derde lokale partij in Anzegem is een nieuwkomer. Maar zo nieuw nu ook weer niet. Amandine Eeckhout, Eddy Recour en lijsttrekker Davy Dewaele zijn ervaren raadsleden van de huidige oppositiefractie CD&V-Eendracht die een nieuw verhaal schrijven met een aantal nieuwe gezichten. “Als onafhankelijke partij zonder politieke kleur, zetten wij in op inspraak”, aldus Ingooigemnaar Davy Dewaele (49). “‘Ons’ slaat op het samenhorigheidsgevoel dat we willen creëren over partijgrenzen heen, bij het Anzegemse volk en in de partij.”

Op vandaag hebben 17 enthousiastelingen hun engagement uitgesproken en een aantal mensen die de ploeg willen ondersteunen. Buiten een aantal ervaren rotten, is de lijst van ‘Ons DNA’ samengesteld uit mensen van de verschillende deelgemeenten. “Verschillende expertises, jong en oud, vanuit alle lagen van de bevolking die een klankbord willen zijn voor de ganse gemeente”, schetst meester Davy van het 5e leerjaar uit VBS De Wegelink, gehuwd met Vicky Debue, vader van Cato en Arthur.

Constructief samenwerken en allerlei initiatieven ondersteunen, uit welke hoek ze ook komen, is één van de speerpunten van Ons DNA dat staat voor Dynamisch Nieuw Anzegem. “Beweging brengen in de gemeente, kansen creëren en klaar zijn voor hetgeen de toekomst in petto heeft”, onthuld Dewaele. “Hierbij blijvend vernieuwen in de zeven dorpskernen. ‘DNA’ staat ook voor het unieke van iedereen binnen de partij en bij de inwoners, verenigingen en ondernemingen. Elkeen heeft zijn eigenheid en heeft iets te bieden. Dat waarderen, respecteren, behouden en ondersteunen we met kansen om elkanders DNA te leren kennen.”

Luisteren naar het volk

Een partij die er is voor het volk, luistert en tussen de mensen staat om te horen wat er leeft. “Transparantie en duidelijke communicatie zijn essentieel”, vervolgt initiatiefnemer Dewaele die sinds januari 2019 actief is in de gemeenteraad. Ook binnen de partij heeft iedereen inspraak. “Er ligt heel wat op tafel zoals leefbare en veilige dorpskernen, het nieuwe gemeentepunt, de fusievraag, het patrimonium. Geïnteresseerden die de ploeg nog willen versterken, actief of achter de schermen, kunnen contact opnemen met iemand van de huidige lijst.”