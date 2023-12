“Ons beleid is toch al gelijklopend”: Vooruit en Groen Izegem trekken samen naar de kiezer met Julie Vandewatere als lijsttrekker

Bij de lokale verkiezingen van oktober volgend jaar trekken Vooruit en Groen als één lijst naar de kiezer: Vooruit-Groen. “Ons beleid was toch al gelijklopend. Daarom is het evident om elkaar te versterken in plaats van elkaar te bekampen”, verklaren voorzitters Myriam Vanlerberghe (Vooruit), die de lijste zal duwen, en Hannes Vanderstraeten (Groen) die op tweede plaats op de lijst zal prijken. Julie Vandewatere zal de lijst trekken.

“We hebben goede redenen om voor deze positieve samenwerking te kiezen. De afgelopen jaren stellen we vast dat de beide partijen in de gemeenteraad bijna altijd hetzelfde stemmen, dat wij elkaars voorstellen steunen en dat onze kritiek op de huidige meerderheid heel gelijklopend is. Als je dan uit gesprekken concludeert dat ook onze visie op de uitdagingen voor de toekomst grotendeels overlapt, is het evident dat je beter elkaar versterkt dan bekampt”, verklaarden Hannes Vanderstraeten en Myriam Vanlerberghe bij de voorstelling van hun gemeenschappelijke lijst waarmee ze in oktober volgend jaar naar de kiezer trekken.

Impact op beleid

Het samensmelten van beide partijen tot één lijst schroeft de politieke verkaveling in de stad terug. “Precies door onze krachten te bundelen kunnen we de impact op het beleid vergroten en onze Izegemse kiezer veel effectiever vertegenwoordigen. Het is uitdrukkelijk onze bedoeling om deze samenwerking tussen Vooruit en Groen op lange termijn door te zetten en samen vanuit de meerderheid ons programma te realiseren en zo het verschil te maken in Izegem.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de socialisten en de groenen samen naar de kiezer trekken. Dit was in 2006 voor het eerst het geval met de toenmalige SP.A en Groen. In 2012 werd dit wegens succes herhaald. In 2016 echter trok Groen er de stekker uit. “Wegens een verschil in visie bij bepaalde mensen”, klinkt het. “Maar intussen hebben andere mensen de intrede gedaan.”

“We ambiëren zes zetels”, zegt Balcer Clarys. “En wat we uit het verleden meepakken is open kaart spelen naar elkaar toe, info delen en veel overleg plegen. Een goede communicatie maakt een maximaal vertrouwen in elkaar mogelijk”, voegt Myriam Vanlerberghe er nog aan toe.

Namen noemen

Tijdens de voorstelling van de gezamenlijke lijst werden meteen ook al de eerste namen genoemd. De lijst zal getrokken worden door Julie Vandewatere voor Vooruit en Hannes Vanderstraeten van Groen neemt plaats 2 in. De huidige fractieleiders in de gemeenteraad van Groen Balder Clarys en Vooruit Eva Bossuyt nemen respectievelijk plaats 3 en 4 in. De lijst Vooruit-Groen wordt geduwd door Myriam Vanlerberghe terwijl Veerle Renier de voorlaatste plaats voor haar rekening neemt.

De zes voornoemde mensen stelden ook nog even een aantal punten voor die nu al op het programma prijken. Balder Clarys wees op wonen als basisrecht. “We moeten helaas vaststellen dat meer en meer mensen moeite hebben om een kwalitatief en betaalbaar huis te vinden. Meer nieuwe woningen in onze kernen, voldoende sociale woningen en meer renovaties en een sterkere ondersteuning voor mensen met een bescheiden inkomen die nu geen renovatie kunnen uitvoeren is waar we voor gaan.

Zwembad

Myriam Vanlerberghe focuste op eenzaamheid en ouderenzorg. “Eenzaamheid wordt al te vaak te weinig benoemd waardoor een plan van aanpak ontbreekt. Omdat eenzaamheid en isolement zoveel mensen treft moeten we niet wegkijken maar aanpakken. En wie echt het verschil kan maken om mensen uit het isolement te halen zijn de vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben recht op grote waardering , maar ook op goede afspraken en een gelijke behandeling en of vergoeding overal waar ze ons versterken.”

Julie Vandewatere hamert op het afwerken van opgestarte projecten en het starten van nieuwe: “Bij de volgende verkiezingen moeten veel beloofde projecten nog echt starten. Na zes jaar van studiewerk en dure plannen is een enorm budget verloren gegaan zonder dat de eerste steen van de cultuurfabriek en de nieuwe evenementenhal op de plek van zaal Iso zijn gelegd. Op de eerste plannen voor ons zwembad is het nog steeds wachten.”

“Veel inwoners hebben nood aan menselijk contact. Ontmoeting helpt het samenleven vooruit. Door sociaal contact wordt de buurt een plaats waar we ons maximaal thuis kunnen voelen. Vanuit het stadsbestuur kan ontmoeting in de buurt veel beter gestimuleerd worden”, stelt Hannes Vanderstraeten.

Veiligheid

Groenonderhoud, netheid en zwerfvuil was een punt dat Eva Bossuyt aankaartte. “Op dat vlak is er nog veel werk. Zich goed voelen begint dikwijls al bij een mooie en nette omgeving. Wij willen daar echt meer op inzetten. Met wijkteams voor het groenonderhoud en een sterke eigen technische dienst, met voldoende personeel.”

Tenslotte haalde Veerle Renier het luik veiligheid aan: “Het is niet acceptabel dat burgers zich onveilig voelen. Via het buurtwerk kan sociale controle versterkt worden. Met meer wijkagenten kan de politie vermijden dat burgers zich niet gehoord voelen en dat het harde werk van onze politie zichtbaar wordt.”

Ook gebrekkige verkeersinfrastructuur voor zachte weggebruikers noemde ze. “In de komende maanden gaan we nog verder in gesprek met de inwoners van Izegem om ons programma verder vorm te geven en onze complete lijst samen te stellen”, besloten Myriam Vanlerberghe en Hannes Vanderstraeten.