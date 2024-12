Onrust tussen Lieven Huys en Brecht Warnez: Titanenstrijd bij CD&V overschaduwt overwinning

Sinds twee jaar werken Wingene en Ruiselede koortsachtig aan de eerste fusie-operatie in West-Vlaanderen. Maar het is niet deze gigantische klus of de vorming van het oppositiekartel NV&A Respect Burgerbelangen die het jaar 2024 domineren. Wél een korte persnota vanwege de Wingense CD&V op 28 oktober: door een ‘administratieve fout’ werden 735 stembiljetten tijdens de verkiezingen van 13 oktober niet meegeteld. Een totale hertelling dringt zich op. Voor stemmentrekkers Lieven Huys en Brecht Warnez volgen er zes nagelbijtende weken.

Tijdens een goed deel van 2024 blijft er een vreemd spanningsveld hangen over de hele fusie-operatie. Daar waar de fusie in Wingene wordt afgedaan als de logica zelve, zorgt die beslissing in Ruiselede voor heel wat tumult. De politieke tegenstelling kan niet groter zijn. In Wingene kijkt de CD&V van Lieven Huys met vertrouwen naar de verkiezingen van oktober. Logisch, want tijdens de parlementsverkiezingen van 9 juni haalt CD&V Wingene reeds 36,3% van de stemmen.

De hoge verwachtingen worden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zelfs overtroffen. CD&V-RKD verovert 19 van de 27 zetels. De Wingense oppositie wordt zowat van tafel geveegd: de vier zetels van Burgerbelangen gaan in rook op, de NV&A wordt gehalveerd. De CD&V in Wingene triomfeert.

Amper verschillen

Lieven Huys wordt als de volgende burgemeester aangekondigd, de namen van de nieuwe schepenen raken bekend. Wat opvalt: liefst 15 CD&V-kandidaten halen meer dan 700 stemmen, wat toch wijst op de kwaliteit van de lijst. De euforie zal echter slechts twee weken duren.

Het verschil tussen de twee belangrijkste stemmentrekkers Huys en Warnez is amper 143 stemmen op een totaal van meer dan drieduizend. Het verschil tussen een schepenzetel en een gewone raadszetel soms slechts een handvol stemmen! Vandaar dat de persnota van 28 oktober extra hard binnenkomt: er zijn 735 stembiljetten niet doorgegeven, goed voor zo’n slordige tweeduizend naamstemmen! Dit kan voor een aardverschuiving zorgen. Meteen wordt gefluisterd: Lieven Huys heeft nog geen gewonnen spel.

Zenuwslopend

Daarop volgen zes zenuwslopende weken. Zowat het hele schepencollege houdt de lippen op elkaar, geplande interviews worden uitgesteld en zogenaamd ‘constructieve’ gesprekken rond de verdeling van mandaten binnen het nieuwe schepencollege staan on hold.

Voor Huys staat er dermate veel op het spel, dat hij de gereputeerde advocaat en auditeur Johan Vande Lanotte onder de arm neemt. Hij dringt ook aan op een totale hertelling. Ergens leeft er nog de hoop, dat er niet alleen in telbureau 003 maar misschien ook in zijn thuisbasis Zwevezele foute tellingen zijn doorgegeven.

Volgens insiders kwam het compromis er onder zachte dwang van CD&V nationaal

In CD&V-rangen is de stemming danig bekoeld. Het verdict valt uiteindelijk op 12 december: niet Lieven Huys maar Brecht Warnez is stemmenkampioen met een verschil van… 39 stemmen! Lieven Huys is die dag nauwelijks aanspreekbaar. The Day After bekent bij openhartig: “Dit doet bijzonder veel pijn.”

Maar achter de schermen dokterde CD&V al een compromis uit, dat Lieven Huys nog burgemeester blijft tot 1 juni 2028. Dat kan wettelijk omdat fusiegemeenten het unieke voordeel hebben de opvolging van hun burgemeester zélf te mogen regelen, los van de kiesuitslag. “Om de continuïteit te verzekeren en het fusie-traject ongestoord verder te kunnen zetten”, laat Brecht Warnez weten. Volgens insiders onder zachte dwang van CD&V nationaal, opdat de titanenstrijd in een van de sterkste CD&V-bastions niet uit de hand zou lopen.

Uitdagingen

De teerlingen zijn geworpen, nu moet Wingene in sneltreinvaart 2025 tegemoet. Burgemeester Huys en zijn 8-koppig schepencollege – met als enige nieuwkomer Yves Bracke – staan voor grote uitdagingen. Er wordt een oplossing gezocht voor schepen Stefaan Verhelle die zijn zetel verliest, maar op zeer overtuigende wijze collega Hedwig Kerckhove heeft vervangen.

Naast de aanzienlijke fusie-kosten wachten er al meer dan 20 miljoen aan investeringen: de net gerenoveerde sportzaal en het geplande cultuurcentrum van Ruiselede, het volledig heringerichte gemeentehuis en het afgeslankte Keizerspark van Wingene. Veel geld voor andere grote projecten zijn er de komende zes jaar niet te verwachten. Al dringt er zich al jaren een bijgewerkt ‘Masterplan’ op met een creatieve en meer autovrije visie op de Markt en het Kerkplein van Wingene. Zolang dat niet wordt aangepakt, mist de nieuwe fusiegemeente een warm, centraal hart dat het eigenlijk al jaren had moeten hebben.