Online reservatiesysteem Wingene wordt bijgewerkt na bevraging bij verenigingen

Sedert vorig jaar kunnen verenigingen in Wingene zalen of materialen online reserveren via het nieuwe online platform. Tijdens de gemeenteraad kwam de opmerking van raadslid Sandy Quintyn (CD&V) dat het systeem niet optimaal werkt en raadslid Martine Devisscher (Burgerbelangen) polste naar de evaluatie en bevindingen.

“Als lid van toneelkring de Totetrekkers deed ik ondertussen zelf heel wat ervaring op met het online- reservatiesysteem en mijn vaststelling is echter wel dat het systeem hier en daar wat moeilijkheden met zich meebrengt”, vertelt gemeenteraadslid Sandy Quintyn.

“Het reservatiesysteem is niet zo eenvoudig terug te vinden op de website en ik kende problemen met het aanmaken van een account. Zijn dergelijke gebruiksproblemen gekend en gebeurd er een evolutie van de huishoudelijke reglementen en het gebruik van het online reservatieplatform?”

Kinderziekten

Schepen Brecht Warnez (CD&V) legt uit: “Nu corona voorbij is, wordt het systeem alvast veelvuldig gebruikt. Op vandaag zijn er 332 gebruikers die gelinkt zijn aan een vereniging, particulier of commerciële instantie. De analyse die raadslid Quintyn maakt is correct.”

“Er bereikten ons inderdaad al een aantal opmerkingen. Dat er kinderziekten zijn, is anderzijds ook niet onlogisch. De digitalisering was een huzarenstukje want we hebben alles wat eenvoudiger gemaakt. We hadden in onze gemeente maar liefst 154 tarieven voor de verhuur van zalen. Het was moeilijk door het bos de bomen nog te zien. Dat probleem moesten we ook verhelpen.”

“Het is nu belangrijk dat alles zo gebruiksvriendelijk mogelijk verloopt. We moeten daarom luisteren naar de verenigingen die het online platform gebruiken. Daarom hebben we ook een korte bevraging georganiseerd.”

Vrijetijdspunt

Raadslid Marine Devisscher verwees in haar tussenkomst ook naar de evaluatie van de reservatieprocedure en vroeg zich af wat de bevindingen waren. “We ontvingen 25 antwoorden op de online bevraging. Er werd ook gepolst naar de tevredenheid bij andere besturen die gebruik maken van hetzelfde reservatietool.”

“Er kwamen inderdaad vragen om een aantal functies toegankelijker te maken. Daarnaast blijft het belangrijk dat we onze verenigingen goed begeleiden bij vragen. Iedereen blijft ook welkom aan het loket vrijetijdspunt dat ook telefonisch en per email bereikbaar is. Want niet iedereen is mee op de digitale trein en we mogen niemand vergeten.”

De gemeenteraad moet mee beslissen over aanpassing en er zal een reglementswijziging voorbereid worden voor de gemeenteraad van augustus.