Online platform gaat op zoek naar perfecte match voor verenigingen en vrijwilligers in Roeselare

In Roeselare bestaat al een hele tijd het platform Roeselare Vrijwilligt. Daarbij kunnen verenigingen en vrijwilligers met elkaar matchen, op basis van hun interesses. Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger wordt er nog meer op ingezet.

“Binnenkort mogen we opnieuw de vrijwilligers vieren tijdens week van de vrijwilliger. Ik vind het belangrijk dat we stilstaan bij vrijwillige engagementen, onze maatschappij wordt gedragen door geengageerde mensen”, vertelt Margot Wybo (CD&V). “Ik verschiet er soms van hoeveel mensen in mijn eigen familie, in mijn eigen vriendenkring en onder mijn collega’s aan vrijwillgerswerk doen. En dat niet alleen in de zorg, maar ook in de sport, in de cultuursector, in het onderwijs, bij de brandweer, noem maar op. Heel wat sectoren en verenigingen kunnen rekenen op helpende en vooral warme handen.”

“Ons vrijwilligersnetwerk in Roeselare is groot. Heel groot. Stad Roeselare engageerde zich zoals in het bestuursakkoord neergeschreven, om vrijwilligerswerk in the picture te zetten. Hoe gaan we de komende jaren het platform Roeselare vrijwilligt verder promoten en zorgen voor ontmoeting tussen vrijwilligers en de organisaties of mensen met een vraag naar helpende handen?

Online platform

Schepen José Debels (CD&V): “Onze talrijke vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor en in de stad. Vanuit het stadsbestuur maken we al een tijdje werk van een vrijwilligersbeleid, met onder andere een specifieke coördinator. Het promoten van het online matchplatform roeselarevrijwilligt.be is opgenomen in het takenpakket. Organisaties en verenigingen kunnen er melden op zoek te zijn naar vrijwilligers. Zij die vrijwilligerswerk willen doen kunnen er zich aanmelden. Het platform werd de afgelopen tijd een pak gebruiksvriendelijker gemaakt en van een frisse look voorzien.”

Promotie

“Momenteel loopt ook een communicatiecampagne. De campagne is van start gegaan naar aanleiding van de internationale dag van de vrijwilliger op 5 december en loopt op een hoogtepunt in de week van de vrijwilliger. De campagne komt onder meer in het straatbeeld terecht. Daarnaast zijn er getuigenissen die verspreid worden via verschillende kanalen. Naast de algemene promotie is er ook voorzien op data-analyse van het platform, zoals hoeveel bezoekers, hoeveel clicks, hoeveel matches, om zo de communicatie gericht bij te sturen. Daarnaast doen we infomomenten en inspiratiesessies voor de verschillende betrokkenen.”