Ondanks ontslag als algemeen directeur Vives mag Joris Hindryckx aanblijven als eerste schepen

Zowel zijn eigen partij als de oppositie ziet geen graten in het feit dat Joris Hindryckx zijn mandaat als eerste schepen van de gemeente Houthulst blijft behouden. Maandagochtend werd nochtans bekend gemaakt dat de oud-burgemeester na 11 jaar zijn post als algemeen directeur van de hogeschool Vives moet verlaten, nadat er klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen hem werden ingediend.

“Dit gaat over een interne Vives-aangelegendheid”, reageert huidig burgemeester en partijgenoot Jeroen Vandromme (CD&V). “Voor ons verandert er niets. Joris blijft eerste schepen en mag deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.”

Geen verband

Ook de oppositie is mild. “Wij eisen geen ontslag als schepen, nee. Natuurlijk stellen we ons vragen bij wat er precies aan het gebeuren is. Maar zolang de klachten die over hem zijn gemaakt geen betrekking hebben tot zijn werk hier bij de gemeente, zien wij niet in waarom hij geen schepen zou mogen blijven”, aldus Filip Vanheuvel, fractievoorzitter van N-VA Houthulst. Wel wil de oppositie graag dat Joris daar zelf duidelijkheid over schept. Ze moeten naar eigen zeggen kunnen weten of er zeker geen verband is tussen de klachten bij Vives en zijn functie bij de gemeente, én of er intern binnen het lokaar bestuur geen gelijkaardige meldingen over hem werden gemaakt. “Mocht dat wél het geval zijn, zullen wij hem toch vragen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en ook zijn schepenambt neer te zeggen.”

Over de inhoud van de klachten die door minstens drie vrouwen werden ingediend bij een externe preventiedienst van Vives, is weinig bekend. Zelf heeft Joris altijd beweerd dat het ging over intieme maar wederzijdse berichten. In Het Nieuwsblad laat Christine Mussche – de advocate van de vrouwen in kwestie – weten dat het niet daarbij is gebleven. “De ernst van de maatregel, een definitief neerleggen van het mandaat, duidt op de ernst van de feiten die zijn gepleegd”, zegt Mussche. “Het gaat over veel meer dan enkele intieme berichtjes zoals indertijd werd gesuggereerd door Hindryckx.”