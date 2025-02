“Omdat ik mama ben geworden, mág ik de gemeenteraad niet bijwonen”: hoe “absurde” situatie in Knokke-Heist tot wetswijziging leidt

“Ik kon de gemeenteraad alleen volgen vanuit het publiek. Mocht ik gezeteld hebben, dan zou ik het risico gelopen hebben mijn uitkering te verliezen.” Op 11 december beviel gemeenteraadslid Petra Mesuere (Inzicht) van haar derde kindje, maar volgens de wet mag ze geen lokaal mandaat uitoefenen tijdens haar bevallingsverlof. Al heeft ze door haar situatie aan te kaarten nu wel een oplossing uit de brand kunnen slepen voor andere mama’s met politieke ambitie.

“De situatie was absurd. En zeggen dat ik eigenlijk zelf uit de lucht viel. Pas tijdens een opleiding van de VVSG kreeg ik te horen dat ik na de bevalling eigenlijk op non-actief moest staan als raadslid.” Petra Mesuere (38) vertelt het met een wrang gevoel. Want hoewel ze in oktober werd verkozen als gemeenteraadslid in Knokke-Heist, kon ze nog geen enkele gemeenteraad bijwonen als raadslid. De reden? Op 11 december beviel ze van haar derde kindje en volgens de wet is het verboden een lokaal politiek mandaat uit te voeren tijdens je bevallingsverlof. Doe je dat wel, dan riskeer je de volledige uitkering te verliezen.

Strafbankje

“Zelfs als ik mijn zitpenning liet vallen, mocht het niet”, zucht Petra, die volgende week voor de derde keer op het ‘strafbankje’ in het publiek zit. Met vlak voor haar: de lege stoel met haar naamkaartje. “Het is gewoon een scheefgetrokken regel. Want wie bijvoorbeeld langdurig ziek is en een werkloosheidsuitkering krijgt, mag wél zetelen. Op die manier word je als mama gestraft”, aldus Petra. “Het grote geluk, en het is erg om dat zo te noemen, is dat ik pas op 11 december beviel en zo wel nog mijn eed enkele dagen eerder heb kunnen afleggen. Als ik dat niet had kunnen doen, was ik evenmin als politieraadslid verkozen. Dat zou gevolgen gehad hebben voor de volledige legislatuur van zes jaar. Ik moest echt die vijfde december halen, en dat bezorgde me veel stress.”

Haar partij Inzicht, een fractie tussen cd&v en N-VA, besloot de kwestie aan te kaarten bij het kabinet van bevoegd minister Vincent Van Peteghem (cd&v). “In de hoop dat er een wetswijziging zou volgen om dergelijke zaken in de toekomst niet meer te laten gebeuren”, zegt partijgenoot Bert De Brabandere (cd&v). “Met succes, want in het federaal regeerakkoord is een extra paragraaf toegevoegd. Het verbod op het combineren van bevallingsverlof met de uitoefening van een lokaal politiek mandaat wordt nu afgeschaft.”

Niet alleen een ‘mamading’

Volgens Petra een goede zaak voor toekomstige moeders die in haar situatie dreigden te belanden. “Ook al zal de wetswijziging niet meer voor mij zijn en zit ik volgende week opnieuw in het publiek: toch is het goed nieuws. Het voelt echt alsof je gestraft wordt en je de partij en de kiezer in de steek laat. Mensen hebben op mij gestemd, maar ik kan nu al vijftien weken niet actief meewerken. Je hoort je naam afgeroepen worden om te stemmen, je bent aanwezig in de zaal, maar eigenlijk ben je verplicht afwezig en moet je alles van aan de zijlijn aanhoren. Een kind krijgen, is toch niet enkel een ‘mamading’? De papa’s zijn er ook nog als de moeders naar de gemeenteraad gaan. Zelfs tijdens hun bevallingsverlof”, besluit Petra. (MM)